Баланс недели: Ryanair в Украине, разрыв с Россией, миллиарды на дороги и битва аграриев за НДС

Весна, хоть и медленно, но уверенно начинает вступать в свои права. Правда, вместе с таянием снега традиционно в Украине исчезает и асфальт на автомагистралях. Проблема с дорогами остается по-прежнему достаточно острой, несмотря на то, что капитальный ремонт автотрасс является главным приоритетом в работе правительства и на данные цели выделяются миллиардные суммы. Причем останавливаться на этом Кабмин не собирается: в планах - к 2020 году потратить на строительство и ремонт дорог космическую сумму – около 300 млрд грн.

«Начиная с 2016 года, мы решили кучу проблем, которые накапливались годами, и начали ремонт и строительство. Мы с вами четко видим, в каком состоянии находятся украинские дороги, миллионы людей ездят по сплошным ямам», - откровенно констатировал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

Одновременно с выделением денег Кабмин намерен больше обращать внимание на качество дорожных работ. Недобросовестным подрядчикам даже угрожают санкциями. Они обязаны будут повторно провести ремонтные работы за собственные средства. Кроме того, подрядчики, которые в дальнейшем будут выполнять работы, обязаны будут предоставлять пятилетнюю гарантию качества. «Нам в стране халтура не нужна», - резюмировал Гройсман.

Кстати, в дополнение к заявлениям премьера министр инфраструктуры Владимир Омелян уточнил: в этом году «Укравтодор» получил беспрецедентно высокую сумму - 30 млн грн - именно на контроль качества выполненных работ.

«Передавая дороги местного значения, которые ремонтировались в 2015 году, мы обязаны принять все возможные меры, чтобы передать их в надлежащем состоянии. Именно поэтому мы совместно с «Укравтодором» сейчас проверяем все дороги, которые ремонтировались в 2015 году. Дороги будут передаваться в надлежащем состоянии на балансы областей или на государственный баланс», - отметил Омелян.

Ryanair теперь в Украине

Крупнейшая европейская лоукост-компания все-таки пришла в Украину. Более года наша страна вела с ней драматические и скандальные переговоры. И, наконец-то, в пятницу директоры аэропортов «Борисполь» и «Львов» подписали договоры с руководством лоукост-авиакомпании Ryanair.

Процедура подписания проходила в присутствии министра инфраструктуры Омеляна и даже президента Петра Порошенко, специально прибывшего на это мероприятие.

Надо полагать, что стороны нашли компромисс. В прошлом году главной причиной срыва переговорного процесса гендиректор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин назвал невероятные требования Ryanair по скидкам, в результате чего «Борисполь» мог недополучать огромную сумму – свыше 2 млрд грн.

Теперь все это позади. С октября 2018 года Ryanair начинает полеты. Сначала это будут 15 рейсов из Украины с начальной ценой билетов 10 евро.

«Я получил информацию от авиакомпании. В начале цена будет по 10 евро. Они откроют 10 рейсов из Киева и 5 - из Львова. Средняя стоимость билета для украинцев будет 40 евро. В первый год работы они планируют перевезти 1 миллион пассажиров», - заявил на пресс-конференции президент Петр Порошенко.

«Мы не ожидаем, что будет миллион украинцев за первые 12 месяцев работы. 40% - это будут европейские путешественники, которые будут приезжать в Украину. Ожидаем за первый год 850 тысяч пассажиров, а за второй год, возможно, перейдем рубеж в 1 миллион», - поправил Порошенко исполнительный директор (CEO) авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири, который, собственно, и подписывал договоры с «Борисполем» и «Львовом».

По словам О'Лири, Украина становится очень привлекательной туристической страной. «Мы ожидаем, что привезем сотни тысяч европейцев в Киев, во Львов, а со временем, возможно, в Одессу, в другие города», - добавил глава Ryanair.

Он поблагодарил министра инфраструктуры Владимира Омеляна и его команду за «очень жесткие переговоры, которые прошли последние месяцы» и добавил, что компания вдохновлена, готова быстро разрастаться, развивать свое присутствие в стране.

В пресс-релизе авиакомпании отмечается, что Украина станет 36 страной для Ryanair, где она будет перевозить 800 тысяч пассажиров.

Из Киева авиакомпания будет летать в Барселону, Братиславу, Варшаву, Вильнюс, Вроцлав, Гданськ, Краков, Познань, Стокгольм, Лондон. Из Львова - в Варшаву, Дюссельдорф, Краков, Мемминген и Лондон.

Рост ВВП без России

В продолжение процесса переориентации внешней политики в сторону Европы в среду Кабинет министров расторгнул программу экономического сотрудничества с Россией, подписанную с РФ во времена правления Януковича - в 2011 году и рассчитанную до 2020 года.

Комментируя ситуацию накануне принятия этого решения, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что данный шаг является необходимым, чтобы переориентировать украинскую экономику с навязанной Россией сырьевой привязки.

«Правительство готово одобрить решение о разрыве программы экономического сотрудничества с РФ. Россия должна платить высокую цену за агрессию. Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику с той привязки, которую нам постоянно навязывала Россия, привязывая нас как сырьевое дополнение к своей экономике», - подчеркнул Гройсман.

Однако, фактически, по мнению заместителя министра экономического развития и торговли, торгового представителя Украины Натальи Микольской, программа экономического сотрудничества является абсолютно рамочным документом, и никаких существенных последствий и рисков ни для Украины, ни для России ее расторжение не повлечет.

Микольская отметила, что отечественная экономика буквально с 2014 года нашла замену рынку северного соседа и уже достигла показателей торговли до начала войны с Россией.

«Количество украинских компаний, экспортирующих в Евросоюз, выросло вдвое с начала действия зоны свободной торговли. Важно то, что компании также переориентируются с российского рынка на рынок Евросоюза и рынки третьих стран – Африку, Ближний Восток, США и Канаду», – отметила замминистра.

Доказательством тезиса об устойчивом состоянии украинской экономики является положительная статистика от Госстата о росте реального внутреннего продукта. Так, в 2017 году рост ВВП Украины составил 2,5%, что превышает ранее обнародованную оперативную оценку этого показателя на уровне 2,2%. Также сообщается, что номинальный ВВП по итогам года составил 2,983 трлн грн, а ВВП в расчете на одного человека – 70,210 тыс. грн.

Между тем, статистика этого года пока не такая радостная: рост промышленного производства в Украине в феврале 2018 года в годовом выражении - по сравнению с февралем 2017 года - замедлился на 1,9%.

По данным Госстата, наибольший рост промпроизводства в феврале зафиксирован в химической промышленности (43,1%), производстве компьютеров, электронной и оптической продукции (19,3%).

Наибольшее падение в годовом выражении - в производстве электрооборудования (16,2%) и пищевой промышленности (4,6%).

Протесты аграриев

Уходящая неделя запомнилась и масштабными акциями украинских аграриев в знак протеста против отмены возмещения НДС при экспорте масличных. Во вторник утром активисты перекрыли 13 главных автомагистралей страны - все это для того, чтобы Верховная Рада, наконец, поддержала законопроект, которым возобновляется бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость при экспорте масличных культур.

«Такого даже не делалось при преступной власти, и на выговор олигархам это было сделано. Поэтому сегодня мы здесь, нас с каждым разом становится больше. Мы даже не знаем, в скольких местах будут перекрыты трассы, потому что это уже идет спонтанный процесс, который движется в этой стране», - подчеркнул глава Всеукраинской Аграрной Рады Андрей Дыкун в среду.

Данный законопроект был одобрен комитетом Верховной Рады по аграрной политике и земельным отношениям, также в среду его одобрил и парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики. Теперь необходимо его принятие народными депутатами.

Уже в четверг аграрии пикетировали парламент, дабы напомнить депутатам о том, что законопроект является крайне важным для фермеров и не принять его нельзя.

По словам автора законопроекта, народного депутата от фракции «Самопомич» Ивана Мирошниченко, убытки производителей масличных культур после отмены возмещения НДС при экспорте технических масличных культур - сои и рапса - составят около 10-12 млрд грн ежегодно.

«Это просто способ переложить деньги из кармана фермера в карман переработчиков. Из кармана обычных людей, по сути, в карман олигарха. Очень надеемся на то, что парламент все же преодолеет сопротивление лоббистов крупного бизнеса, проект включат в повестку дня, поручат комитету его срочно рассмотреть и сможем проголосовать уже в четверг», - отметил заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады Михаил Соколов.

Но в четверг законопроект так и не вынесли на обсуждение в сессионный зал и вопрос поныне остается открытым. Теперь судьба фермеров-товаропроизводителей в руках парламентариев.

Уже скоро мы узнаем, готовы ли народные депутаты выполнить требования аграриев. Можно будет легко идентифицировать тех, кто действительно прислушивается к фермерам, а кто играет на руку отдельным крупным компаниям.

Елизавета Корчемаха