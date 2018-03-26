"Единым окном" на украинских таможнях пользуется почти 75% бизнеса – ГФС

Наибольший процент оформлений товаров предприятиями с применением "единого окна" зафиксирован на Полтавской таможне - 100%.

С начала работы обновленного порядка информационного обмена по принципу "единого окна" - 1 февраля - почти 75% таможенных деклараций было оформлено по данному принципу.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

"Оформление товаров на таможнях ГФС по принципу "единого окна" приобретает все большую популярность среди субъектов внешнеэкономической деятельности. С 1 февраля из 356,9 тысячи поданных таможенных деклараций - 216,6 тысячи оформлено по принципу "единого окна", - говорится в сообщении.

Наибольший процент оформлений товаров предприятиями с применением "единого окна" зафиксирован на Полтавской (100%), Луганской (97,1%), Львовской (93,7%), Тернопольской (93%) и Ивано-Франковской (92,5%) таможнях.

Как сообщал УНИАН, с 1 февраля был введен дифференцированный подход к обязательному применению "единого окна" с учетом особенностей транспортных операций. При этом была продлена на 1 год возможность добровольного применения системы "единого окна" в случаях перемещения товаров транзитом, вывоза за пределы Украины товаров морским, железнодорожным и авиационным транспортом, ввоза в Украину товаров в почтовых или международных экспресс-отправлениях, декларирования товаров в новых местах таможенного оформления, в которых менее 90 дней применяется система "единого окна".