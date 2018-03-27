Нефьодов: RAB-тариф позволит государству больше заработать

Он отметил, что хотелось бы, чтобы RAB-тариф официально начал действовать, поскольку тогда оценка активов будет совсем другой.

При формированиии новой стартовой цены для госпакетов акций "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго" необходимо учитывать переоценку активов для внедрения RAB-тарифов – считает первый замминистра экономразвития Максим Нефьодов.

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«Очень хотелось бы, чтобы RAB-тариф официально начал действовать. Тогда оценка этих активов будет совсем другой. Если я не ошибаюсь, активы "Одессаоблэнерго" были оценены для целей RAB-тарифов в 15,4-15,5 млрд грн.

Если посмотреть их последнюю финансовую отчетность, она меньше 8 млрд грн. Т.е. переоценка почти вдвое», - подчеркнул Максим Нефедов.

«Конечно, мы бы советовали приватизировать после внедрения RAB-тарифов. Если вы - инвестор, хотите купить актив. Банально снимается риск.

Если мы ожидаем решения (по RAB-тарифам - прим.) в течение двух-пяти месяцев, наверное, можно подождать и выставить объект на продажу в конце года. Государство точно заработает больше» - уверен первый замминистра экономразвития

Справка. Стимулирующее регулирование (RАB-регулирование) – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов (3,5 или 8 лет). Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей передачи энергоносителей (электроэнергии., тепловой энергии и т.п.) и стимулирование эффективности затрат распределительных компаний (поставщиков).