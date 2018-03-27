Участник рынка рассказал об угрозе монополии на рынке серной кислоты в Украине

В настоящее время объемы импорта серной кислоты в Украину не дотягивают даже до 10% от внутреннего производства этого сырья.

На украинском рынке серной кислоты должна быть конкуренция, но вместо этого Украине грозит монополия.

Такое мнение в комментарии Бизнес-порталу UAprom высказал Сергей Середа, директор «Захид», занимающегося импортом серной кислоты в Украину.

Как сообщалось ранее, в августе прошлого года ВостГОК и «Сумыхимпром», занимающие доминирующее положение на рынке серной кислоты, обратились в МЭРТ с жалобой на импорт данного сырья, который, по их мнению, наносит ущерб украинским химикам. В свою очередь, чиновники Минэкономторговли, без каких-либо предварительных исследований, открыли специальное расследование.

«Наше отношение к этому расследованию, конечно же, негативное. Я думаю, что должен рынок регулировать все эти отношения, должна быть конкуренция. А наши производители-монополисты хотят преференций на рынке», - сказал Середа.

По его словам, в настоящее время объемы импорта серной кислоты в Украину не дотягивают даже до 10% от внутреннего производства этого сырья.

«Импорт не делает погоды на рынке. Более того, он выступает своеобразной подстраховкой, когда украинские производители останавливают оборудование на ремонт, чтобы не возник дефицит», - отметил он.

При этом Середа напомнил, что в феврале во время дебатов в МЭРТе предприятия горно-металлургического комплекса, основные потребители серной кислоты в Украине, в один голос заявили, что рынок закрывать нельзя.

«Потому что в 2017 году возникла ситуация, когда «Нафтан» (беларусский производитель серной кислоты – ред.) остановился на плановый ремонт. И у отечественных метпредприятий сразу же возникли большие проблемы с обеспечением этим сырьем, поскольку у украинских производителей также были технические проблемы. У ВостГОКа очень старое оборудование, там постоянные аварийные ситуации. Он не мог запуститься три месяца», - рассказал директор ООО «Захид».

По его словам, этот период большинство потребителей прошло на технологическом минимуме, который обязателен на метпредприятиях. «Могло даже дойти до экологической катастрофы», - предостерег он.

Середа также подчеркнул, что в Украине не хватает специализированных цистерн для перевозки серной кислоты, а имеющийся в наличии подвижной состав находится в плачевном состоянии. Поэтому его дефицит традиционно покрывался за счет импорта.