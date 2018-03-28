Офис по продвижению экспорта создадут в форме госучреждения - Кабмин

В Минэкономразвития отметили, что государство будет вкладывать средства в предоставление сервисов для украинских экспортеров.

Кабинет министров Украины распорядился создать Офис по продвижению экспорта, до этого функционирующий в качестве организации на базе проектной команды Министерства экономического развития и торговли, в форме государственного учреждения.

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Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на брифинге в Киеве.

"Правительство поддержало инициативу Минэкономразвития и лично Степана Ивановича (Кубива, главы Минэкономразвития - УНИАН) о том, что у нас будет создано государственное учреждение - Офис продвижения экспорта", - казала она.

По словам Микольской, государство будет вкладывать средства в предоставление сервисов для украинских экспортеров.

"Наконец государство, кроме того, чтобы заниматься созданием политики, будет вкладывать средства налогоплательщиков в сервисные функции, в то, чтобы предоставлять услуги украинским экспортерам. Чтобы их обучать, помогать выходить на внешние рынки, искать партнеров за границей, искать для них новые возможности, путем консалтинга смотреть на другие рынки", - подчеркнула торгпред.

Как сообщал УНИАН, Офис по продвижению экспорта был создан на базе проектной команды Министерства экономического развития и торговли и начал свою работу в июле 2016 года. Офис занимается проведением бизнес-форумов, созданием позитивных месседжей об Украине за границей, разрабатывает имиджевые, промоутерские, информационные и аналитические материалы, связанные с внешней торговлей.

21 марта Кабмин распорядился создать Офис привлечения инвестиций, функционировавший до этого как совещательный орган при правительстве, в качестве государственного учреждения.