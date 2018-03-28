Кабмин уволил замминистра соцполитики Привалова

По информации некоторых СМИ, осенью прошлого года Генпрокуратура провела обыски у Привалова.

Правительство на заседании в среду уволило заместителя министра социальной политики Александра Привалова.

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Об этом УНИАН сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, отвечая на вопрос о достоверности информации об увольнении замминистра.

Как сообщал УНИАН, Привалов был назначен на эту должность в марте 2017 года.

По информации СМИ, в сентябре Генпрокуратура провела у чиновника обыски по делу об импорте товаров без уплаты налогов и обязательных платежей, а также по факту хищения в особо крупных размерах бюджетных средств, выделенных на оздоровление школьников. Тогда сообщалось, что речь, в частности, идет о признании грузов гуманитарной помощью, чтобы уйти от уплаты налогов.