Эксперт: АМКУ сознательно затягивает процесс выдачи лотерейных лицензий

Антимонопольный комитет сознательно и целенаправленно затягивает процесс лицензирования операторов лотерей, пытаясь защитить интересы сторон, заинтересованных в неурегулированности лотерейного рынка.

Такое мнение в своей статье для «РБК-Украина» высказал кандидат юридических наук, эксперт лотерейного рынка Игорь Галицкий.

Как отмечается в статье, в мае 2017 года Минфин подготовил и обнародовал проект постановления правительства об утверждении лицензионных условий для лотерейных операторов и направил их заинтересованным органам для замечаний и предложений. Все центральные органы, которые получили проект Лицензионных условий, среди них Государственная фискальная служба, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и другие, добросовестно приняли участие в разработке замечаний и вернули его со своими визами и обоснованными предложениями. Вопреки регламенту Кабмина, АМКУ не предоставил замечания к проекту Лицензионных условий и не завизировал его, хотя и был обязан это сделать. Вместо этого Антимонопольный комитет начал долгосрочное исследование лотерейного рынка.

«На основании своего исследования рынка 22 февраля 2018 года Антимонопольный комитет принял отчет, которым фактически выразил такие замечания, которые и невозможно, и нецелесообразно учитывать. Поскольку некоторые просто не соответствуют законодательству или дублируют уже существующие, действующие положения», - отметил эксперт.

По словам Галицкого, замечания АМКУ, изложенные в отчете, стоит разделить на три группы: а) замечание, которые уже отражены в проекте Лицензионных условий, к которым они якобы высказанные б) замечания, которые являются копированием или искажением норм действующего Закона «О государственных лотереях в Украине» и других законов, а также в) замечания, которые содержат законодательные предложения, и требуют внесения изменений в целый ряд законов Украины.

«Часть рекомендаций АМКУ вообще невозможно выполнить правительству хотя бы потому, что они касаются норм закона, и не могут быть реализованы никаким иным образом, чем посредством принятия изменений в законодательство Верховной Радой. Впрочем, несмотря на множество идей, где и что можно усовершенствовать на лотерейном рынке, Антимонопольный комитет так и не предоставил официального ответа с замечаниями к проекту постановления Кабмина в порядке, определенном регламентом Кабинета министров, проигнорировав уже повторное обращение Минфина по этому поводу», - подчеркнул он.

Таким образом, по мнению эксперта, вместо содействия урегулированию лотерейного рынка и предоставления конструктивных замечаний, своими действиями АМКУ фактически заблокировал утверждение проекта Лицензионных условий и долгожданного получения лицензий лотерейными операторами. Такие действия влияют на фактическое выполнение госбюджета на 2018 год, которым предусмотрены поступления от платы за лицензию в размере до 352 миллионов гривен.