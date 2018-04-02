Министр соцполитики хочет обязать украинцев платить алименты на содержание пожилых родителей

По словам Ревы, не только родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева убежден, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей.

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«Я считаю, что в случае детей до пожилых родителей должна быть жесткая ответственность – нужно законодательно ввести серьезную ответственность – они тоже должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях», – сказал Рева в эфире программы «Свобода в деталях».

Он отметил, что сейчас Министерство юстиции «воюет со злостными неплательщиками алиментов».

«Я считаю это очень правильно. Посмотрите сколько тысяч нормально себя чувствующих взрослых мужчин, не считают нужным давать средства на воспитание и развитие своих детей. Буквально за месяц этим детям более 500 миллионов гривень было перечислено такими непутевыми родителями», – заявил Рева.

Напомним, 6 февраля 2018 года вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов, который Верховная Рада приняла в декабре прошлого года.

Законом, в частности, определены новые способы наказания должников, которые имеют задолженность по уплате алиментов в размере, превышающем сумму, которая должна быть выплачена за 6 месяцев. Так, устанавливается временное ограничение таких лиц в праве выезда за пределы Украины, в праве вождения автомобилем, пользовании огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, в праве на охоту. Закон предусматривает и «общественно полезные работы» для нарушителя.