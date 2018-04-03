"Видродження" предлагает Кабмину обсудить законопроект о поддержке отечественных производителей

Политсила требует пересмотреть экономическую политику в государстве и принять новую стратегию с курсом на индустриализацию страны.

Депутатская группа «Партия «Видродження» призывает правительство рассмотреть и поддержать законопроект №8145 по стимулированию развития отечественной промышленности. А также провести совместное совещание для его обсуждения.

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Об этом заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виктор Бондарь во время выступления в Верховной Раде. По его словам, сегодня Украина нуждается в кардинальных изменениях в экономической политике.

«Молодежь, квалифицированный персонал выезжает из страны. Потому что нет экономического основания для увеличения зарплат, пенсий, для повышения инвестиционной привлекательности страны и других предпосылок для улучшения благосостояния людей. За последние четыре года тарифы на газ выросли почти в 2,2 раза, тарифы на электроэнергию – в 2,4 раза. Учетная ставка национального банка в настоящее время составляет 17%. Следовательно, при такой политике не может быть доступных кредитов для украинской промышленности. Поэтому депутатская группа «Партия «Видродження» требует пересмотреть экономическую политику в государстве и принять новую стратегию с курсом на индустриализацию страны», – подчеркнул Виктор Бондарь.

Он добавил, что депутатская группа «Партия «Видродження» зарегистрировала законопроект№8145 по стимулированию развития отечественной промышленности, который способен решить значительную часть проблем отечественных производителей.

И подчеркнул, что этот проект закона обсуждался с представителями бизнеса, в частности УСПП, и получил положительные оценки промышленников.

«Речь идет о преференциях для украинского производителя. В частности, об отмене налога на землю под промышленными объектами, об отмене пошлин и акцизов на ввоз нового оборудования для заводов и предприятий Украины, о снижении налога на прибыль в части обучения квалифицированного персонала. Речь идет об отмене НДС во время государственных закупок для предприятий Украины – и это даст преференцию в 20% для отечественных производителей. Поэтому мы обращаемся к правительству поддержать нашу инициативу, мы предлагаем провести совместное совещание с правительством по этому вопросу и пересмотреть экономическую политику Украины», – подчеркнул сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження».