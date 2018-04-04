США пригрозили Китаю ввести пошлины на 1300 товаров

Торговое представительство США опубликовало список из 1300 товаров из Китая, на которые могут быть введены пошлины.

В сообщении торгового представительства США указывается, что в ответ на нечестную торговлю со стороны Китая, кражу технологий и интеллектуальной собственности, Соединенные Штаты могут ввести пошлины на целый ряд товаров из Китая.

Всего в списке, опубликованном на сайте ведомства, упомянуты 1300 наименований, передает РБК.

Пошлины в размере 25% предполагается ввести на авиационную продукцию, технику, продукцию машиностроения, а также различные виды стали. Помимо этого в списке оказались лекарства, а также медицинское оборудование, печи для изготовления хлебобулочной продукции, запчасти для фенов и водонагревателей.

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Как сообщает агентство Reuters, на заявление американских властей уже отреагировало посольство КНР в США, пригрозив Вашингтону ответными мерами.

Как передает Прайм, в управлении торгового представителя США напомнили, что президент Дональд Трамп намерен обложить пошлинами китайский импорт на сумму до 50 миллиардов долларов в связи с политикой китайских властей, принуждающих американские компании делиться технологиями.

"Предложенный список из примерно 1,3 тысячи товаров будет рассмотрен дополнительно, будет процесс публичного объявления и обсуждения. После завершения этого процесса USTR примет окончательное решение по тем товарам, которые подпадут под дополнительные пошлины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Китай ввел повышенные пошлины на 128 наименований товаров, импортируемых из Соединенных Штатов. Таким образом, Пекин отреагировал на введение Вашингтоном пошлин на импорт стали и алюминия.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении тарифов на ввоз стали и алюминия в Штаты из всех стран за исключением Канады и Мексики. Вводятся пошлины в размере 25% на ввоз стали и 10% на ввоз алюминия. Таможенные тарифы начнут действовать через 15 дней, уточнил Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сталелитейная и алюминиевая промышленность Штатов "мертва", что говорит о необходимости перемен.

Спустя несколько дней после скандальных слов президента США Дональда Трампа о намерении ввести импортные пошлины на сталь и алюминий генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу предупредил об угрозе мировой торговой войны.