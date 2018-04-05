В Кабмине рассказали, на сколько сократилась теневая занятость в Украине

Количество лиц, занятых в неформальном секторе экономики, за 9 месяцев 2017 года, по сравнению с 9 месяцами 2016 года, сократилось почти на 300 тысяч человек.

Государственная служба по вопросам труда в 2017 году проверила 7,159 тыс. работодателей по вопросам соблюдения ими выплаты минимального размера заработной платы и выявила 768 нарушений.

Читайте такжеПенсионный фонд оценил свои убытки из-за теневой занятости в 30 миллиардов

Об этом в ходе заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«Во время проверок выявлены нарушения законодательства по соблюдению минимального размера заработной платы относительно 768 работников. Руководителям предприятий, учреждений, организаций выданы предписания на устранение выявленных нарушений, составлены и переданы в суд протоколы об административном правонарушении по части первой», - сказал вице-премьер-министр.

По его словам, количество лиц, занятых в неформальном секторе экономики, за 9 месяцев 2017 года, по сравнению с 9 месяцами 2016 года, сократилось почти на 300 тысяч человек. Одним из факторов сокращения теневой занятости, по словам Розенко, является существенный рост размера минимальной заработной платы.

Как сообщал УНИАН, Международная организация труда провела оценку уровня теневой экономики, и по результатам оценки, около 50% работников в Украине от официально занятого числа людей работают в тени, а занятых у нас около 10-12 млн. То есть, около 5 млн, или каждый третий работает нелегально.