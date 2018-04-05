Это нормальный процесс: Порошенко не видит проблем в трудовой миграции из Украины

Президент назвал повышение зарплат основным путем прекращения оттока рабочей силы.

Трудовая миграция из Украины является нормальным процессом интеграции страны в европейский рынок труда, который проходили страны-соседи.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совещании по вопросам децентрализации в Виннице.

«Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС предусматривает свободное движение капиталов, услуг, товаров, рабочей силы. Украина становится частью европейского рынка труда... Это нормальный процесс, другие страны это проходили», - сказал президент.

По словам Порошенко, детенизация зарплат и их повышение станут главными инструментами прекращения оттока рабочей силы.

Читайте такжеПорошенко: широкополосный Интернет должен появиться в каждом селе

«В Киеве в феврале средняя заработная плата достигла более 14 тысяч гривень. Работодатели должны платить людям больше, платить легально, чтобы у них было меньше желания ехать за границу», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, по данным Института экономики и прогнозирования НАН Украины, наша страна, начиная с 2015 года, недополучает ежегодно около 40 млрд грн в связи с миграцией украинцев за границу.

По данным Bloomberg, более 1 млн украинцев с 2015 по 2017 год мигрировали на заработки за границу, в частности в Польшу (507 тыс. человек), Россию (343 тыс.), Италию (147 тыс.), Чехию (122 тыс.), США (23 тыс.) и Беларусь (22 тыс.).