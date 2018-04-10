Кремль хочет создать офшоры для помощи попавшим под санкции олигархам - СМИ

В Калининград и на остров Русский бизнес сможет вернуть капитал без налога и жить по особым правилам.

Российские власти обсуждают проект создания в стране двух территорий со специальным режимом и признаками офшора.

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Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, одна такая территория будет расположена на острове Октябрьский в Калининграде, вторая - на дальневосточном острове Русский.

Отмечается, что здесь будут оказывать помощь попавшим под санкции бизнесменам.

Газете стало известно, что законопроект о специальных территориях был разработан Министерством экономического развития и в настоящее время находится на согласовании с профильными ведомствами. Принять его планируется в весеннюю сессию Госдумы.

Как подтвердил изданию представитель правительства Калининграда, сейчас идея - на стадии обсуждения. Другой чиновник, отметил, что такой законопроект обсуждался давно, а ужесточение санкций со стороны США его активизировали.

Напомним, власти США 6 апреля ввели новые ограничительные меры против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников страны.