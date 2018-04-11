S&P подтвердило рейтинги ПриватБанка на уровне "CCC+/C"

После подтверждения рейтингов S&P отозвало их по просьбе банка в связи с завершением сотрудничества.

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Как сообщили УНИАН в "ПриватБанке", после подтверждения рейтингов они отозваны S&P по просьбе финучреждения, так как банк завершает сотрудничество с агентством в рамках политики оптимизации затрат.

При этом банк отметил, что у него остаются кредитные рейтинги международных агентств Fitch и Moody's.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch в октябре 2017 года подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

"ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. 18 декабря 2016 года Кабинет министров решил национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны по предложению Национального банка.