Любитель iPhone Медведев предложил запретить американские товары

Окончательное решение по ответу России на санкции США примет президент России, сказал он.

Ответом России на санкции США может стать ограничение американских товаров, поступающих на российские рынки.

Читайте такжеРоссийский ответ Штатам: Трампа лишили звания почетного "казака" и пообещали "сжечь" его чучело

Об этом заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев, передает Русская служба Би-би-си.

Окончательное решение по ответу России на санкции США примет президент России, сказал он в ходе ежегодного отчета правительства перед Госдумой. Однако Медведев выразил надежду, что депутаты выступят со своими инициативами по реакции на последние меры США.

"На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом", - ответил он на вопрос о мерах, которые может принять Россия в ответ на санкции США.

Напомним, Медведев известен как ценитель продукции американской компании Apple. В бытность президентом его неоднократно видели с iPhone и iPad. Позже ему дарили российские сматфоны, и сам он говорил, что пользуется другими телефонами. Но в ноябре 2017 года его снова сфотографировали с iPhone X, на который премьер фотографировал себя.

Торговый оборот двух стран по итогам 2017 года составил 24 млрд долларов, из которых на поставки России в США пришлось 17 млрд долларов. Россия поставляет в США в основном нефть, металлы, ядерное топливо, минеральные удобрения и рыбу. На эти позиции приходится 90% российского экспорта в США. Основная статья американского экспорта в Россию приходится на корпорацию Boeing. Это самолеты, авиационные двигатели и комплектующие к самолетам. Кроме того, США поставляют в Россию продукцию машиностроения. До введения санкций Штаты также были крупным поставщиком в Россию оборудования для нефтедобычи.

Как сообщалось, 6 апреля Минфин США объявил о введении санкций против нескольких десятков российских бизнесменов, топ-менеджеров госкомпаний и чиновников, а также нескольких компаний. В их числе оказались бизнесмены Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Игорь Ротенберг, депутат Госдумы Андрей Скоч, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, предправления "Газпрома" Алексей Миллер, руководитель ВТБ Андрей Костин, глава Росгвардии Виктор Золотов и другие.

Акционеры компаний из санкционного списка за несколько дней потеряли сотни миллионов долларов. При этом с падением столкнулись и те российские компании, которые формально не попали под санкции. Только в понедельник, 9 апреля, суммарные потери российских миллиардеров составили примерно 16 млрд долларов.

Санкции привели также к ослаблению российской валюты. Сегодня на Московской бирже курс евро впервые с марта 2016 года преодолел отметку в 80 рублей, доллар - в 64 рубля. По состоянию на 14.34 мск доллар стоил 64,7 рубля, евро - 80,1 рубля.