На «доску позора» уже попали почти 200 тысяч неплательщиков алиментов

По словам министра юстиции, со злостных неплательщиков алиментов в пользу детей взыскано уже более 820 млн грн.

За время действия закона об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание с лиц, имеющих задолженность по уплате алиментов, было взыскано 824 млн грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на брифинге после заседания правительства.

"Только с начала года было взыскано в пользу украинских детей 824 млн грн... 578 млн грн было взыскано благодаря новациям закона", - сказал он.

Также, по словам министра, в публичном реестре злостных неплательщиков алиментов уже почти 200 тыс. человек, ограничения применены в отношении 116 тыс. должников.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля 2018 года в Украине вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов.

Законом предусмотрено временное ограничение в праве выезда за пределы Украины должника, который не платит алименты.

Кроме того, к должнику, у которого есть задолженность по уплате алиментов в размере, который совокупно превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, могут применять следующие меры: временно ограничить его в праве управлять транспортным средством, пользоваться огнестрельным, пневматическим оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов и др., а также ограничить его в праве на охоту.

Также введен новый вид административного взыскания в виде социальных работ, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от работы или учебы время платных общественно полезных работ, вид которых будут определять органы местного самоуправления.

6 февраля был представлен реестр неплательщиков алиментов.

За первый месяц действия закона в пользу 450 тыс. детей в Украине было взыскано 254 млн грн алиментов.

Петренко заявлял, что Минюст совместно с Министерством образования и науки и Минсоцполитики нарабатывают законодательный механизм по увеличению минимального размера алиментных платежей.

По данным Министерства юстиции, в государстве около 3 млн детей проживают в неполных семьях, из них алименты не выплачиваются почти на 600 тыс.