Трамп поручил изучить целесообразность нового Транстихоокеанского партнерства

Некоторые эксперты считают, что возвращение США в ТТП позволит снизить напряженность в торговом секторе.

Президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру и директору национального совета по экономике Ларри Кудлоу рассмотреть целесообразность переговоров по заключению нового Транстихоокеанского партнерства (ТТП) со странами регион.

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

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"В прошлом году президент сдержал свое обещание прекратить соглашение по ТТП, заключенное администрацией Обамы, потому что это было несправедливо по отношению к американским рабочим и фермерам. Президент последовательно заявлял, что будет готов к гораздо лучшей сделке, в том числе в своем выступлении в Давосе в начале этого года. С этой целью он попросил посла Лайтхайзера и директора Кудлоу еще раз изучить, может ли такое лучшее соглашение быть предметом переговоров или нет", - говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Линдсей Уолтерс.

Трамп в прошлом заявлял, что он против многосторонних договоров и предлагает договариваться с каждой страной по отдельности, что дает США определенные преимущества в силу размера их экономики. Однако последние торговые споры с Китаем вызвали беспокойство американских фермеров, которые отправляют значительную часть своей продукции за рубеж. Некоторые эксперты считают, что возвращение США в ТТП позволит снизить напряженность в торговом секторе.

Напомним, указ о выходе США из ТТП Трамп подписал вскоре после инаугурации, 23 января 2017 года, в числе своих первых указов, отметив пользу своего решения для американских рабочих. На тот момент соглашение о ТТП США подписали, но не ратифицировали.

Как известно, крупнейшую в мире зону свободной торговли планировали создать 12 стран Тихоокеанского партнерства, в которых проживает 800 миллионов человек и которые обеспечивают 40 процентов мирового ВВП. Документы об учреждении ТТП после десяти лет переговоров в октябре 2015 подписали Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония.