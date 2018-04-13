НАПК решило проверить декларации своего бывшего руководителя

Информацию от НАБУ, на основе которой назначена проверка, Корчак назвала давлением на неё, но заявила, что поддерживает её проведение.

Национальное агентство по предотвращению коррупции назначило проведение полной проверки электронных деклараций за 2015 и 2016 годы члена НАПК Натальи Корчак.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства.

"Национальное агентство по предотвращению коррупции на своем заседании приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще четырёх человек, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка касается, в том числе, деклараций за 2015 и 2016 годы нынешнего члена НАПК Натальи Корчак, которая на момент декларирования была председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

По сообщению пресс-службы, "проверки деклараций будут продолжаться 60 календарных дней и начнутся на следующий день за днем принятия этих решений".

Стоит отметить, что Корчак сегодня, 13 апреля, перед заседанием НАПК разместила в соцсети сообщение, в котором выразила мнение, что информация от Национального антикоррупционного бюро Украины, на основании которой начнется полная проверка её деклараций за 2015 и 2016 годы, является давлением на неё.

"Я считаю, что информация от НАБУ, на основании которой будет проведена проверка деклараций, является давлением на меня и попыткой скомпрометировать деятельность НАПК, своеобразным "алаверды" на начатые проверки деклараций топ-чиновников и руководителей антикоррупционных органов", - заявила она.

"Человеку, который выдержал 3 волны декларирования, который имеет криминальное производство и будет координировать направление борьбы с политической коррупцией накануне и во время выборов президента и ВРУ, бояться проверки декларации было бы просто смешно", - добавила Корчак.

Начало проверки Корчак назвала "абсолютно правильным решением", которое она поддерживает.

"Это не только логичное продолжение "взаимодействия" НАПК с НАБУ и открытого уголовного производства. Это - доказательство дееспособности механизма финансового контроля, внедренного и запущенного Национальным агентством под моим руководством. И пример работы европейских антикоррупционных органов, работающих на принципах равенства всех граждан перед законом", - написала Корчак.

Вместе с тем член НАПК сообщила, что всю жизнь живет на официальную зарплату, не имеет "скрытых депозитов", "антиквариата", "коллекции дорогих напитков" и "подаренных миллионов".

Как сообщал УНИАН, 28 марта новым председателем НАПК стал Александр Мангул, до этого ведомство возглавляла Наталия Корчак, у которой 28 марта истек срок полномочий на должности.