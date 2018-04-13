НАПК решило проверить декларации своего бывшего руководителя
Национальное агентство по предотвращению коррупции назначило проведение полной проверки электронных деклараций за 2015 и 2016 годы члена НАПК Натальи Корчак.
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Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства.
"Национальное агентство по предотвращению коррупции на своем заседании приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще четырёх человек, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка касается, в том числе, деклараций за 2015 и 2016 годы нынешнего члена НАПК Натальи Корчак, которая на момент декларирования была председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
По сообщению пресс-службы, "проверки деклараций будут продолжаться 60 календарных дней и начнутся на следующий день за днем принятия этих решений".
Стоит отметить, что Корчак сегодня, 13 апреля, перед заседанием НАПК разместила в соцсети сообщение, в котором выразила мнение, что информация от Национального антикоррупционного бюро Украины, на основании которой начнется полная проверка её деклараций за 2015 и 2016 годы, является давлением на неё.
"Я считаю, что информация от НАБУ, на основании которой будет проведена проверка деклараций, является давлением на меня и попыткой скомпрометировать деятельность НАПК, своеобразным "алаверды" на начатые проверки деклараций топ-чиновников и руководителей антикоррупционных органов", - заявила она.
"Человеку, который выдержал 3 волны декларирования, который имеет криминальное производство и будет координировать направление борьбы с политической коррупцией накануне и во время выборов президента и ВРУ, бояться проверки декларации было бы просто смешно", - добавила Корчак.
Начало проверки Корчак назвала "абсолютно правильным решением", которое она поддерживает.
"Это не только логичное продолжение "взаимодействия" НАПК с НАБУ и открытого уголовного производства. Это - доказательство дееспособности механизма финансового контроля, внедренного и запущенного Национальным агентством под моим руководством. И пример работы европейских антикоррупционных органов, работающих на принципах равенства всех граждан перед законом", - написала Корчак.
Вместе с тем член НАПК сообщила, что всю жизнь живет на официальную зарплату, не имеет "скрытых депозитов", "антиквариата", "коллекции дорогих напитков" и "подаренных миллионов".
Как сообщал УНИАН, 28 марта новым председателем НАПК стал Александр Мангул, до этого ведомство возглавляла Наталия Корчак, у которой 28 марта истек срок полномочий на должности.