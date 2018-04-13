Хмельницкий презентовал "Инновационный Кампус" в Харькове

Прототипом "Инновационного Кампуса" в Харькове стал киевский UNIT.City – проект Василия Хмельницкого, реализованный по принципу Кремниевой Долины.

Сегодня в Харьковском политехническом университете был презентован проект "Инновационного Кампуса". В основу проекта легла идея объединить новые технологии в образовании, IT и бизнесе.

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"Мы хотим создать в Харькове Инновационный Кампус, где IT и бизнес будут развиваться вместе, – говорит идеолог проекта и председатель наблюдательного совета ХПИ Василий Хмельницкий. – Также мы планируем создать коворкинг, где молодежь будет получать опыт и расти. Наша задача: дать молодым людям образование, работу, помочь создать свой бизнес и дать им импульс к развитию. Очень важно, чтобы талантливые студенты оставались в Украине и я считаю, что это первый шаг, чтобы изменить ситуацию".

"Сердце" кампуса - инновационная образовательная программа, разработанная специалистами UNIT.Factory в сотрудничестве с НТУ "ХПИ", где талантливая молодежь будет учиться информационным технологиям бесплатно. Также там продолжит свою работу Школа малого и среднего предпринимательства, а современный коворкинг даст возможность креативным молодым специалистам получить рабочие места, квалифицированную профессиональную поддержку бизнеса, безопасность, доступ к знаниям.

Запуск проекта запланирован на конец года. К финансированию социально-образовательного проекта подключился местный бизнес и государство. Прототипом "Инновационного Кампуса" в Харькове стал киевский UNIT.City – проект Василия Хмельницкого, реализованный по принципу Кремниевой Долины.