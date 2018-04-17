У видеоблогера в прямом эфире хакеры украли $2 миллиона в криптовалюте
13:51, 17 апреля 2018Разное
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По его словам, он не сильно переживает о потерянных деньгах, это будет для него уроком.
Иллюстрация REUTERS
У известного видеоблогера Яна Балина во время прямого эфира взломали кошелек и украли криптовалюту на 2 миллиона долларов.
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Об этом сообщает The Next Web.
Балин рассказывал о криптовалютах и ICO на своём канале YouTube, когда в чате начали писать о том, что с его счёта уходят средства. Криптоинвестор обратил внимание на сообщения примерно спустя 15 минут после кражи.
Мужчина прервал эфир, чтобы попытаться отменить транзакции. С его счёта исчезло более $2 млн в различной криптовалюте.
Спустя некоторое время Балин подтвердил факт кражи и написал в Twitter, что просит написать ему на почту тем, кто может сообщить что-нибудь о хакерах. По его словам, он не сильно переживает о потерянных деньгах, это будет для него уроком.
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