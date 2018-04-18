В правительстве в целом поддержали внедрение фискального механизма для налогообложения табачных изделий – Ксения Ляпина

Условия фискального механизма были разработаны в переговорах между крупными и мелкими производителями сигарет.

Глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина поддержала введение фискального механизма для налогообложения табачных изделий.

Ее позиция совпадает со всеми основными профильными органами Правительства, которые в целом также поддерживают внедрение фискального механизма с коэффициентом 1,65.

"Это взвешенный и достаточно объективный подход. Это компромисс между производителями дорогих и дешевых сигарет. Конечно, когда наблюдается ценовой демпинг с целью завоевания рынка – это становится проблемой для всех", – уверена Ксения Ляпина.

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По ее словам, условия фискального механизма были разработаны в переговорах между крупными и мелкими производителями сигарет.

"Крупные хотели коэффициент 1,85, мелкие – 1,4. В итоге вышли на сбалансированный показатель 1,65. Это соответствует нашим обязательствам по Директиве ЕС, согласно которой в цене сигарет должно быть не менее 60% акциза", – объясняет Ксения Ляпина.

"Государственной фискальной службой уже разработан проект на реализацию фискального механизма, разработан анализ регуляторного влияния. Министерство финансов, возможно, еще усовершенствует анализ и прогноз введения фискального механизма. И далее ожидаем, что Кабмин подаст соответствующий законопроект в Парламент", – прогнозирует глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина.

Напомним, как ранее сообщала газета «Голос Украины», рабочая группа при Министерстве финансов Украины разработала новую концепцию фискального механизма налогообложения табачных изделий.

Согласно этому механизму, если цена на сигареты декларируется ниже определенного уровня (165% от минимального акцизного налогового обязательства), то это обязательство по такой пачке сигарет (налоговый минимум, который платится с любой пачки сигарет, независимо от ее цены) увеличивается в 1,4 раза.

По расчетам рабочей группы, новый механизм позволит уменьшить практику целенаправленного занижения цен на сигареты отдельными производителями. А это в свою очередь может повысить доходы госбюджета от табачного акциза.

Как пишет «Голос Украины», этот механизм вместе с 7-летним планом повышения табачного акциза позволит в ближайшие 5 лет почти удвоить доходы госбюджета от налогообложения сигарет.