Розничная торговля поддержала законопроект о новом налоговом подходе к продаже табачных изделий

На данный момент маржинальность розничной торговли табачными изделиями составляет лишь 5-7%.

В Национальной организации розничной торговли (НОРТ) поддержали законопроект о внедрении фискального механизма для табачных изделий.

Соответствующий законопроект был разработан Министерством финансов Украины.

- В течение предыдущих лет некоторые табачные компании устраивали ценовые войны, которые вели к снижению цены на сигареты. Это вело к резкому снижению доходов малого и среднего бизнеса, которые занимаются торговлей табачными изделиями – объясняет глава Национальной организации розничной торговли Юрий Бондарев.

По его словам, маржинальность розничной торговли табачными изделиями составляет лишь 5-7%.

- За последние месяцы были повышены тарифы на коммунальные услуги, выросли затраты на выплату заработной платы сотрудников (в т.ч. из-за роста минимальной зарплаты). В такой ситуации любое снижение розничных цен на табачные изделия создавало серьезные проблемы для малого бизнеса – в т.ч. по выплатам зарплат, по аренде помещений – вспоминает Юрий Бондарев.

Как прогнозирует глава НОРТ, принятие законопроекта по фискальному механизму сделает более стабильными и прогнозируемыми доходы малого и среднего бизнеса, занятого в розничной торговле.

- Мы полностью поддерживаем данный законопроект. Это обеспечит стабильную доходность для розницы – уверен Юрий Бондарев.

Национальная организация розничной торговли поддерживает идею, выраженную Всемирной организацией здравоохранения и антитабачными активистами, о том, что в Украине не должно быть слишком дешевых и слишком доступных (в т.ч. для подростков) сигарет.

Напомним, как ранее сообщала газета «Голос Украины», фискальный механизм, разработанный Министерством финансов Украины, предполагает, что если цена на сигареты декларируется ниже 165% от минимального акцизного налогового обязательства, то это обязательство увеличивается в 1,4 раза.

По расчетам рабочей группы, новый механизм позволит уменьшить практику целенаправленного занижения цен на сигареты отдельными производителями. А это повысит доходы госбюджета от табачного акциза.

Как пишет «Голос Украины», этот механизм вместе с 7-летним планом повышения табачного акциза позволит в ближайшие 5 лет почти удвоить доходы госбюджета от налогообложения сигарет.

Национальная организация розничной торговли – союз предприятий розничной торговли, защищающий интересы сотен тысяч украинцев, работающих в сфере малого и среднего бизнеса. Представители НОРТ входят в общественные советы при Государственной фискальной службе, Министерстве экономического развития и торговли, профильных комитетов Верховной Рады Украины.