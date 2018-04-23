20-летие Монетного двора: отчеканено почти 10 миллиардов монет

Сегодня предприятие отмечает свой 20-летний юбилей.

Структурное подразделение Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины - Монетный двор, отмечающий сегодня свой 20-летний юбилей, за историю своего существования отчеканил почти 10 миллиардов разменных и оборотных монет.

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Как сообщается на сайте НБУ, также за этот период отчеканено около 20 миллионов памятных и инвестиционных монет, изготовлено 75 наименований государственных наград (орденов, медалей, нагрудных знаков к почетным званиям Украины) общим количеством более 10 миллионов штук.

По информации НБУ, годовая мощность Монетного двора составляет 1,2 миллиарда штук оборотных монет, около 1 миллиона штук памятных монет из драгоценных и недрагоценных металлов, а также около 200 тысяч орденов и медалей.

Справка УНИАН. Монетное производство создано в Украине в 1998 году при участии в качестве подрядчика Австрийского монетного двора.

Монетный двор начал чеканку разменных (оборотных) монет в конце 2000 года. Первой отчеканенной оборотной монетой стала 1 копейка.

В 2000 году Монетный двор начал изготовление государственных наград по заказу Государственного управления делами.