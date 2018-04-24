Противодействие хакерам: Минэнергоугля разблокирует сайт уже в ближайшее время

Блокирование сайта министерства не повлияло на работу энергосистемы Украины.

Министерство энергетики и угольной промышленности привлекло специалистов в сфере кибербезопасности для восстановления работы сайта, который сегодня был взломан и заблокирован третьими лицами.

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Об этом на своей странице в соцсети Faceboook сообщает пресс-служба министерства.

"Создана рабочая группа и привлечены специалисты по IT-безопасности, которые оперативно проводят анализ технических причин и планируют восстановить работу сайта в ближайшее время", - отметили в пресс-службе, добавив, что по результатам работы рабочей групп будут сделаны соответствующие выводы и приняты меры, направленные на усиление кибербезопасности.

Согласно сообщению, на сайте была размещена исключительно публичная информация и не было информации с ограниченным доступом.

"Энергосистема работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, утром 24 апреля хакеры взломали сайт Минэнергоугля и потребовали за возобновление его работы и сохранение всей информации выкуп в биткоинах. Злоумышленника дали 10 часов для уплаты выкупа.