Эксперт оценил вероятность бунта олигархов против Путина

По словам эксперта, маловероятна возможность бунта олигархов в России против режима Путина из-за негативного воздействия западных санкций.

Маловероятной является возможность бунта олигархов в России против режима президента Владимира Путина в связи с негативным воздействием западных санкций.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Николай Капитоненко, представляя исследования МЦПИ, относительно эффективности антироссийских санкций.

Он отметил, что в случае с Украиной надо помнить то обстоятельство, что в украинско-российских отношениях соотношение сил «в пользу России с большим преимуществом».

«А это значит, что Украина должна подходить к вопросу санкций с чрезвычайной осторожностью, так как слабая сторона обычно более чувствительна к таким шагам», - добавил эксперт.

По мнению Капитоненко, если санкции преследуют цель относительно изменения поведения государства, которое нарушает те или иные международные принципы, нормы правила, то «за последние 30 лет в таком качестве санкции работали только в около 10% случаев».

«Заставить руководство страны, которая что-то нарушает, изменить свое поведение, вернуться к прежнему статус-кво имеет очень немного шансов, особенно если речь идет о большой экономике, особенно, когда речь идет об авторитарном режиме», - сказал он.

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При этом эксперт обратил внимание на закономерность, что часто в такой стране как Россия санкции «имеют противоположный эффект от запланированного - они сплачивают население вокруг поддержки лидера».

Капитоненко считает, что если целью санкций является предотвращение дальнейшего нарушения международных норм или применения насилия, то здесь - «более вероятный успех - именно это сработало в санкциях западных против России в украинской ситуации».

«Основная роль, которая была сыграна западными санкциями, это остановка дальнейшей агрессии России. Причем она была сыграна с помощью не украинских, а западных санкций, которые являются частью совершенно другой игры», - отметил эксперт.

Он выразил убеждение, что любыми санкциями изменить соотношение сил между Украиной и Россией нельзя.

«Случаев, когда с помощью международных санкций возвращались оккупированные территории, я не нашел после второй мировой войны. Наиболее эффективные санкции в том, что касается дестабилизации целевой страны», - пояснил эксперт.

«Если целью санкций является дестабилизация режима, изменение его на другое, то они работают в около 50% случаев. Но такая цель не стоит. В западных санкциях скорее стоит противоположная цель - наказать Россию и сделать ее слабее, уменьшить ее наступательный потенциал..., но в то же время не довести дело до критического ослабления России, к ее распаду и целому комплексу связанных с этим проблем», пояснил Капитоненко.

По его данным, «номинальный валовой национальный продукт России за последние четыре года под действием санкций упал где-то на 25%, а национальная валюта - рубль вдвое девальвировала». При этом эксперт добавил, что секторальные санкции были лишь одним из факторов, поскольку также надо учитывать падение цены на энергоносители. Поэтому, отметил он, точно оценить влияние именно санкций трудно, поскольку на курс рубля в большей степени влияет изменение цены на нефть.

«Распространенные в Украине верования о том, что введение дальнейших санкций рано или поздно приведет к недовольству олигархов, которые прибегнут к чему-то наподобие бунта или мятежа против президента Путина, - это верование, на котором строить стратегию нельзя, поскольку вероятность такого сценария очень низкая», - подчеркнул эксперт.

По его словам, санкции плохо работают против авторитарных режимов, против режима, который выстроен в России, где «судьба олигархов полностью зависит от президента, и у них не стоит вопрос о том, получать больше или меньше прибыли, а у них вопрос стоит, получить ли хоть что-то или ничего не получить».

Капитоненко считает, что за санкциями стоят прагматические интересы западных государств, и «чем лучше мы их будем понимать, то тем лучше мы будем вписываться в этот общий процесс и находить свое в нем место... И мы будем подготовлены, когда санкции западные по разным причинам могут быть ослаблены, сняты».

При этом эксперт добавил, что санкции должны быть инструментом защиты национальных интересов, а не инструментом защиты частных корпоративных или любых других групповых интересов, «а чем прозрачнее будет механизм применения санкций, то тем лучше будет всем, потому что будет доверие к санкциям, и больше будет доверия к нам западных партнеров».