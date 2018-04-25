Сотрудничество с американской World Steel Dynamics позволит значительно нарастить украинский экспорт - президент "Укрметаллургпрома"

ОП "Укрметаллургпром" подписало с американской World Steel Dynamics договор о сотрудничестве.

Украинская металлургия получила шанс создать в стране уникальную площадку для обмена опытом среди металлургов всего мира. Объединение предприятий (ОП) "Укрметаллургпром" подписало с американской компанией World Steel Dynamics договор о сотрудничестве по оптимизации и повышению эффективности металлургической отрасли в центральной и восточной Европе, передает "112 Украина".

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Как считают эксперты, практическое значение подписанного договора – проведение масштабных конференций и форумов мирового уровня – даст украинскому экспорту новый импульс к развитию.

"Это позволит нарастить наш экспорт на 10%, 20%, 50%. Также можно посчитать, сколько это даст дополнительно и валютных поступлений в страну, и промышленного роста и роста ВВП. Но самое главное – это поможет нашу металлургию перенести в состояние, в котором она может развиваться, жить и конкурировать в среднесрочной перспективе", – подчеркнул президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Отмечается, что достигнутые договоренности должны положительно повлиять на экспорт Украины, привлекут к ней внимание всего мира, а также будут иметь значительное влияние на отрасль, что обеспечивает 28% всех валютных поступлений.

"Экспорт Украины касается практически всех рынков в мире – от США до Европы и Азии. Это, опять же, создает очень интересную возможность принести нашу экспертизу и увидеть, как она реализуется", – отметил генеральный директор World Steel Dynamics Филипп Иглино.

World Steel Dynamics – лидер в предоставлении стратегических информационных услуг для ГМК, занимается оптимизацией возможностей компаний. Является организатором форумов Steel Success Strategies, которые стали крупнейшей площадкой для обмена опытом между специалистами в сфере производства стали и металлопроката различных стран мира.