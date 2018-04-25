«Слабейшее звено»: Morgan Stanley ожидает падения рубля

По их прогнозам, после небольшого восстановления рубль упадет до 66 руб./$.

Аналитики Morgan Stanley назвали рубль «слабейшим звеном» на рынках инструментов с фиксированной доходностью. По их прогнозам, после небольшого восстановления рубль упадет до 66 руб./$.

Читайте такжеА им все равно: две трети россиян не беспокоит падение рубля

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley. Сейчас, согласно данным Московской биржи, доллар торгуется на уровне 62 руб./$, передает «Коммерсант».

В Morgan Stanley объясняют, что впервые с июля 2015 года 50-дневная скользящая средняя пары доллар-рубль собирается пересечь 200-дневную. Такую фигуру называют «смертельным крестом» — это значит, что краткосрочный тренд на рост закончится, и рынок начнет двигаться вниз. Три года назад в подобной ситуации российская валюта за полгода подешевела на 30%.

Напомним, рубль резко подешевел после того, как 6 апреля США объявили о расширении санкций против россиян и российских компаний.

16 апреля российский валютный рынок неожиданно получил поддержку. На сообщении The Washington Post о том, что президент США готов отложить очередные антироссийские меры, доллар подешевел на торгах Мосбиржи. При этом, по словам главы Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, к показателям начала апреля (58 руб./$) курс рубля в ближайшие два-три месяца не вернется.