Украина и Израиль технически парафировали соглашение о свободной торговле

14:40, 27 апреля 2018
Разное
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фото: УНИАН

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

"26 апреля главы украинской и израильской делегаций технически парафировали соглашение о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и правительством государства Израиль. Это следующий шаг на пути к его подписанию", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина и Израиль 28 марта завершили переговоры о создании зоны свободной торговли. Также стороны утвердили план дальнейшего подписания соглашения, включающий юридическую выверку текста соглашения и его подачу соответствующим органам обеих стран.

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Теги: #ЗСТ с Израилем