Оккупанты в Крыму затеяли новую "стройку века": опубликованы спутниковые снимки

Строительство заказало Минобороны РФ, что, в свою очередь, может говорить о возможных планах по усилению военного присутствия россиян на полуострове.

Оккупанты в Крыму взялись за новый инфраструктурный проект – строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) на военном аэродроме "Бельбек".

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МТОТ).

Как сообщили в министерстве, на территории аэродрома оккупанты сейчас проводят подготовительные работы для укладки асфальтобетонного покрытия для ВПП, которая будет протяженностью в 4 км.

Отмечается, что кроме 60 единиц строительной техники на аэродроме замечена и военная техника: 9 самолетов МиГ-29, 1 – Ан-26, 26 – Су-27, а также почти 100 единиц автомобильной и специальной техники.

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"Строительство дополнительной полосы для гражданских нужд создает новые возможности для нарушения украинского и международного законодательства международными авиакомпаниями и может свидетельствовать о намерениях оккупационных властей создать резервные пути сообщения полуострова с территорией РФ на случай перебоев в работе аэропорта "Симферополь", или неудачи с проектом строительства Керченского моста", – считают в МТОТ.

Строительство заказало Минобороны РФ, что, в свою очередь, может говорить о возможных планах по усилению военного присутствия россиян на полуострове, отметили в ведомстве.

"Зафиксированные параметры новой ВПП свидетельствуют о том, что после завершения строительства, аэродром "Бельбек" сможет принимать все типы самолетов военной авиации, включая стратегическую", – подчеркнули в Министерстве.

Как сообщал УНИАН, российский президент Владимир Путин может принять участие в церемонии запуска движения по автомобильной части Крымского моста.

Напомним, во время визита в Крым 14 марта президент России Владимир Путин анонсировал, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто в мае текущего года, железнодорожное – в конце 2019 года.