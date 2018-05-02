Кабмин принял постановление для повышения рейтинга Украины в Doing Business на 4 позиции

В прошлом году Украина поднялась на 4 позиции - до 76-го места в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка «Doing Business 2018».

Кабинет министров Украины принял постановление, которое позволит нашей стране улучшить бизнес-климат и подняться в рейтинге Doing Business на 4 позиции с 76 места.

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Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли.

В частности, согласно постановлению, правительство упростило международную торговлю запчастями к транспортным средствам, которые не подпадают под признаки товаров военного назначения.

Кабмин инициировал упрощение процедуры разработки и соблюдения требований гражданской защиты для простых объектов нежилого назначения, обязал лиц, которые разрабатывают градостроительную документацию, осуществляют архитектурное и инженерно-строительное проектирование или технический надзор в строительстве, иметь высшее специализированное образование.

Правительство также упростило бюрократические процедуры для заказчиков строительства.

«Принятие проекта постановления №327, а вместе с ним наших инициатив, будет способствовать повышению позиции Украины в рейтинге Всемирного банка "Doing Business" в следующем году», - отметило министерство.

Как сообщал УНИАН, Украина поднялась на 4 позиции - до 76-го места в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка «Doing Business 2018» за счет упрощения получения разрешений на строительство, улучшения защиты прав миноритарных акционеров путем введения обязательства немедленного опубликования информации о транзакциях со связанными сторонами, а также уменьшения ставки единого социального взноса.

Президент Украины Петр Порошенко считает реалистичным вхождение страны в ТОП-50 рейтинга Doing Business в течение короткого промежутка времени.

Ранее в Минэкономразвития сообщали, что принятие законопроекта о дерегуляции в перспективе позволит подняться на 44-е место в Doing Business с 76-го, привлечь более 10 млрд долл. дополнительных инвестиций, а также вывести около 15% предприятий из тени.

Верховная Рада до сих пор не приняла основные дерегуляционные законопроекты для повышения позиции Украины в рейтинге - законопроект об отмене паевого участия в строительстве и комплексный законопроект о дерегуляции.