Украина должна войти в топ-20 рейтинга Doing Business - проект Коалиционного соглашения

Об этом говорится в рабочем проекте Коалиционного соглашения, которое будет подписано между представителями политических сил, вошедших в новый состав Верховной Рады по результатам внеочередных выборов.

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«Обеспечение существенного улучшения условий ведения бизнеса в Украине по тем направлениям, которые учитываются Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией при формировании рейтинга Doing Business, принимая стратегическую цель вхождения Украины в ведущую двадцатку стран мира по условиям ведения бизнеса, - говорится в проекте соглашения. – В течение года обеспечить преобразование существующей системы регулирования предпринимательской деятельности в европейскую».

В октябре текущего года Украина вошла в сотню стран рейтинга Всемирного банка по легкости ведения бизнеса Doing Business-2014, улучшив за год свои позиции сразу на 16 пунктов и заняв 96-е место из 189. Улучшению позиций нашей страны способствовали введение электронного декларирования налогов, включая декларирование единого социального взноса. В рейтинге за 2013 год Украина заняла 112-е место. Тогда эксперты Всемирного банка отмечали, что наша страна имеет большой потенциал. В числе формирующих его факторов эксперты банка называли наличие в Украине трети мирового чернозема, выгодное географическое положение, достаточно большой внутренний рынок, а также вполне развитую инфраструктуру и индустриальную базу.

В марте текущего года правительство Арсения Яценюка заявило о планах войти в сотню лучших стран рейтинга Doing Business благодаря реформированию экономики и упрощению регуляторных процедур.