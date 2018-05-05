Баланс недели: урезание субсидий, завершение посевной и список на «большую» приватизацию

Пережив очередной отопительный сезон правительство сразу начало думать о грядущей зиме, новых коммунальных тарифах и компенсации малообеспеченной части населения растущей стоимости этих услуг. Поскольку в прошлом году на выплаты субсидий было затрачено рекордные 70 миллиардов гривен бюджетных средств (при доходах госказны в 720 миллиардов гривен), в Кабмине здраво рассудили, что такие непомерные расходы нужно по возможности сократить и навести порядок в вопросе выплаты субсидий. Для этого правительство с 1 мая ввело новые правила получения субсидий. Эти критерии, в частности, должны отсеять часть населения, благосостояние которого позволяет самостоятельно оплачивать стоимость ЖКУ.

Согласно новым правилам, с мая субсидии отменяются для собственников квартир площадью более 120 кв. м и домов – более 200 кв. м (за исключением детских домов семейного типа и приемных семей), а также для семей, которым недавно посчастливилось приобрести новый легковой автомобиль.

Кабмин также принял меры для выявления «теневых» доходов граждан, для чего было введено обязательство указывать в декларациях доходы от аренды имущества, в частности, от сдачи в аренду квартиры, а официально безработные должны будут стать на учет в центрах занятости, в противном случае – органы соцзащиты будут автоматически считать их доход в размере три прожиточных минимума (5286 гривен).

Кроме этого, правительство в очередной раз снизило нормативы потребления энергоносителей (по которым рассчитывается субсидия). С начала мая норматив по газу был снижен до 4,5 куб. м на 1 кв. м жилой площади, а по электроэнергии – до 30 кВт-ч на квадратный метр.

В связи с введением новых критериев сразу возник вопрос необходимости переоформления субсидий. В ответ на это Министерство социальной политики сообщило, что большинству граждан помощь от государства будет продлена автоматически и лишь 15-20% придется ее переоформлять.

«Подавляющему большинству граждан субсидии на следующий отопительный сезон будут переназначены автоматически. Обратиться в органы соцзащиты надо только отдельным категориям граждан, подпадающих под новые критерии, которые введены для подчистки адресности субсидий и предотвращения распространенных злоупотреблений», - заявили в министерстве.

Комментируя нововведения, директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко заявил, что единственная цель введения новых правил - «закрутить гайки и отсеять хоть какую-то часть субсидиантов».

Но правительству, считает эксперт, не удастся в полной мере достичь цели ввиду большого числа получателей субсидий (на сегодня их количество достигло 9,62 млн домохозяйств) и постоянного роста тарифов, что генерирует новые потоки людей, нуждающихся в помощи государства.

«9,62 млн домохозяйств – это две трети всего населения Украины, то есть две трети пришли с протянутой рукой… Нововведения не дадут позитивного результата. Сначала кого-то вычеркнут, потом придет отопительный сезон и снова начнется вал обращений за субсидиями», - считает Сергиенко.

Эксперт также обратил внимание на еще одну проблему, которая тесно связана с предоставлением субсидий. Несмотря на поддержку малообеспеченных категорий со стороны государства, задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги растет из года в год и уже достигла рекордных 42,7 млрд грн. Разобраться с этими долгами желательно до начала нового отопительного сезона. И, по-видимому, решение этой проблемы станет для правительства Владимира Гройсмана одной из главных «задач на лето».

Другой важной задачей станет завершение переговоров с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом о получении очередного транша стабилизационного кредита. Основным камнем преткновения в этих переговорах является вопрос повышения тарифов на газ до рыночного уровня, чего неуклонно требует Фонд. Говоря о газе, стоит отметить, что Украина в прошлом месяце прекратила отбор «голубого» топлива из подземных хранилищ и начала активное пополнение запасов. По состоянию на 2 мая, газ закачивался в режиме 54 млн куб. м в сутки, его накопленные объемы превысили отметку 8 млрд куб. м.

Завершение посевной

Необычайно жаркое начало мая ускорило завершение аграриями посевной кампании. По информации Министерства аграрной политики и продовольствия, аграрии уже засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 2,2 млн га, или 90% от запланированных под эти культуры площадей.

По данным профильного министерства, посеяно 1,4 млн га ярового ячменя (91% от прогнозного показателя), 174 тыс. га овса (85%), 152 тыс. га (86%) пшеницы, 398 тыс. га гороха (94%).

Кроме ранних культур, во всю идет посевная поздних яровых. По состоянию на 2 мая, уже засеяно 2,3 млн га (49% от прогнозного показателя) кукурузы, 263 тыс. га (87%) сахарной свеклы, 3,3 млн га (59%) подсолнечника и 439 тыс. га (23%) сои. Всего в этом году запланировано засеять значительную площадь – 27,2 млн га.

Такие большие территории, а также кропотливый труд аграриев позволяет нашей стране непрерывно наращивать экспорт зерновых. По данным Минагропрода, с начала 2017-2018 маркетингового года из Украины было экспортировано 33,8 млн тонн зерновых, из которых - 15,1 млн тонн пшеницы, 14,3 млн тонн кукурузы, 4,1 млн тонн ячменя и 32,7 тыс. тонн ржи.

«Экспортные поставки идут по плану, нет никаких проблем. В этом году у нас был немного меньший урожай, но все равно хватает и на внутренние нужды, и на внешний рынок», - прокомментировал УНИАН текущую динамику экспорта зерновых представитель Минагропрода.

Приватизация по-крупному

На уходящей неделе глава правительства Владимир Гройсман заявил, что Кабмин намерен начать достаточно серьезную и системную работу в сфере приватизации. В подтверждение этих слов, 3 мая и.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров сообщил, что правительственный комитет утвердил перечень крупных предприятий, госпакеты акций которых планируется выставить на продажу до конца текущего года.

В этот список попали пять облэнерго («Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Николаевоблэнерго» и «Хмельницкоблэнерго»), энергогенерирующие предприятия («Херсонская ТЭЦ», «Днепровская ТЭЦ», «Криворожская ТЭЦ», «Северодонецкая ТЭЦ» и «Центрэнерго») и другие крупные промышленные объекты, такие как «Запорожский титаномагниевый комбинат», «Турбоатом», «Электротяжмаш», «Азовмаш», «Одесский припортовый завод» и «Сумыхимпром».

По словам Трубарова, приватизация трех предприятий - «Центрэнерго», ОПЗ и «Сумыхимпром» состоится в соответствии с заключительными положениями закона «О приватизации государственного и коммунального имущества». Он предусматривает, что «большая» приватизация должна проходить исключительно с привлечением инвестиционного советника – представителя инвестбанка, который даст независимую оценку продаваемому активу. Такой подход должен не допустить опыта приватизации 90-х годов, когда самые лакомые кусочки ушли за бесценок и часто по коррупционным схемам. Новое законодательство отрезает от участия в конкурсах компании из страны-агрессора - России.

Министерская проверка

Отдохнув на майских праздниках, министр инфраструктуры Владимир Омелян решил начать рабочую неделю с поездки в южные регионы Украины. Первого мая он проехал в плацкартном вагоне из Киева в Мариуполь, а по прибытию отметил чистую постель, помытые вагоны и любезность проводников. В то же время глава Мининфраструктуры обратил внимание на извечную проблему путешествия в украинских поездах в жаркие летние дни – удушающе высокую температуру как результат отсутствия кондиционирования воздуха.

«Единственное, что смущает - отсутствие кондиционирования (при +27 еще терпимо, выше - точно нет) и туалеты, в унитазе которых видны шпалы (сколько бы ни стоили вакуумные туалеты, так быть не должно)», - сетовал министр на комфорт в плацкартном вагоне.

На следующий день Омелян побывал в Николаеве и ужаснулся тамошним вокзалом, который давно не видел капитального ремонта. Он настолько был впечатлен увиденным, что выразил крайнее негодование и заявил о планах провести инспекцию всех вокзалов Украины.

«Я хочу предупредить руководство «Укрзализныци», что мы проинспектируем все вокзалы в Украине, а потом зайдем к руководителям «Укрзализныци» домой и посмотрим, как живут они, и сравним, насколько это соотносится с теми условиями, в которых находятся люди на вокзале. Я думаю, что у них дома больше порядка и совсем другое состояние санузлов», - заявил Омелян.

Министр напомнил, что на капитальные расходы «Укрзализныци» предусмотрено 26 млрд грн, часть из которых будет направлена на ремонты вокзалов и железнодорожного полотна. Именно в день министерской проверки, чудесным образом, чаянья Омеляна услышала и сама госкомпания, выделив соответствующие средства на ремонт вокзала в Николаеве. По словам министра, город сможет порадоваться обновленным вокзалом уже в 2019 году.

Дмитрий Сидоров