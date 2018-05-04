В Украине готовят новый пакет санкций против неплательщиков алиментов: подробности

Новый законопроект предусматривает автоматическое увеличение суммы долга. Также предлагается увеличить минимальный размер алиментов до суммы прожиточного минимума и ввести уголовную ответственность за уклонение от выполнения общественно полезных работ.

В случае принятия нового пакета законов, в отношении злостных неплательщиков алиментов введут автоматическую индексацию суммы их долгов, минимальный размер алиментов увеличат до уровня прожиточного минимума, а за уклонение от исполнения должниками решений судов в части участия в общественно полезных работах будет предусмотрена уголовная ответственность.

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Об этом на заседании центрального и региональных штабов Министерства юстиции Украины сообщил министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, в случае принятия Верховной Радой новых законов, неплательщикам алиментов, которые более года просрочили выплаты, суммы долгов будут автоматически увеличиваться на 20%, причем это будет происходить без дополнительных решений судов.

В случае, если алименты не выплачиваются более двух лет, сумма долга будет увеличиваться на 30%, а в случаях с трехлетней задолженностью будет применяться 50%-ное увеличение суммы.

«Эта задолженность будет увеличиваться, и фактически эта санкция будет касаться задолженности, которая была накоплена до вступления в силу закона», - отметил Петренко.

Также, по его словам, новый пакет санкций предусматривает увеличение минимальной суммы алиментов до уровня прожиточного минимума.

«Сейчас этот размер (минимальный уровень алиментов – УНИАН) составляет 900 грн, чего недостаточно для нормального содержания ребенка в течение месяца», - сказал министр.

Кроме того, законом предлагается ужесточить наказание тем неплательщикам алиментов, которые после соответствующих решений судов уклоняются от выполнения общественно полезных работ. В данном случае предлагается ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком до двух лет.

«По тем должникам, которые не будут исправляться, материалы должны быть направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел и направления этих должников в места лишения свободы. В соответствии с предложенным законопроектом, лица, у которых будут такие приговоры судов, будут работать в колониях принудительно», - сказал Петренко.

Еще одна новация, по словам министра, будет касаться непосредственно работы исполнительной службы – планируется ввести новые механизмы поиска и взыскания активов должников.

«Мы предлагаем, чтобы именно на категории исполнительных производств по взысканию алиментов мы отработали применение новейших механизмов автоматического ареста средств и имущества должника», - сказал Петренко.

Министр добавил, что в случае принятия закона предлагается создать совместно с Нацбанком Украины систему обмена информацией, чтобы решение об аресте средств неплательщиков алиментов выполнялось автоматически во всех украинских банках, в которых те имеют счета.

«Это не даст возможность должникам прятать свои средства и реальные доходы от детей и государственных исполнительных», - отметил министр.

Также, по словам Петренко, автоматическая система будет применяться для блокировки операций должников по движимому и недвижимому имуществу, пока они не выплатят всю сумму долга.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов, которым, в частности, предусмотрено временное ограничение в праве выезда за пределы Украины должника, который не платит алименты.

Также к должнику, у которого есть задолженность по уплате алиментов в размере, который совокупно превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, могут применять следующие меры: временно ограничить его в праве управлять транспортным средством, пользоваться огнестрельным охотничьим, пневматическим и охолощенным оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженными резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, а также ограничить в праве на охоту.

Кроме того, законом предусмотрен новый вид административного взыскания в виде социальных работ, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим правонарушение, в свободное от работы или учебы время платных общественно полезных работ, вид которых будут определять органы местного самоуправления.