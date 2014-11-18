Россиянам хотят разрешить свободно торговать боеприпасами

Россияне могут получить право продавать друг другу патроны - при условии, что обе стороны сделки легально владеют соответствующим оружием, пишут "Известия".

На сегодня граждане могут приобретать боеприпасы к охотничьему или спортивному оружию лишь у организаций, имеющих лицензию на торговлю ими. Но санкции США и Евросоюза создали в России дефицит патронов к иностранному оружию. Поправки в статью 20 закона «Об оружии» внес в Госдуму единоросс Валерий Язев — первый зампредседателя комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Читайте такжеМеждународные инвесторы считают Россию наибольшей угрозой для мирового финансового рынкаКак отмечает автор законопроекта в пояснительной записке, «в связи с экономическими санкциями страны Европы и США приостановили на неопределенный срок поставки в Россию оружия и патронов. В результате на российском рынке возник дефицит патронов к оружию с нарезным стволом, используемому для ведения охоты. Сложившаяся ситуация приводит к тому, что владельцы произведенного за рубежом огнестрельного оружия с нарезным стволом не имеют возможности заниматься промысловой, любительской и спортивной охотой».

Некоторые эксперты опасаются, что вступление в силу поправок повлечет «челночную» торговлю патронами — частные лица организуют их массовый ввоз из зарубежных стран. Депутат считает, что подобные последствия менее страшны, чем страна, оставшаяся без патронов.