Сделка на $7 миллиардов: Nestle купила право продавать кофе от Starbucks

14:48, 07 мая 2018
Разное
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Иллюстрация REUTERS

Компания Nestle заключила со Starbucks соглашение, согласно которому она сможет продавать продукцию Starbucks за пределами кофеен сети в разных странах мира.

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Это право обошлось Nestle в $7,15 млрд., говорится в официальном заявлении компании.

Исполнительный директор Nestle Марк Шнайдер рассчитывает на рост числа потенциальных потребителей благодаря продаже продукции Starbucks, Nescafe и Nespresso.

Исполнительный директор Starbucks Кевин Джонсон надеется, что соглашение с Nestle позволит попробовать кофе Starbucks миллионам людей по всему миру.

Nestle - швейцарская транснациональная корпорация, крупнейший в мире производитель продуктов питания. Starbucks — крупнейшая в мире сеть кофеен, основанная в 1971 году в США. 

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Теги: #кофе#Nestle#кафе Starbucks