Сделка на $7 миллиардов: Nestle купила право продавать кофе от Starbucks

В Starbucks надеются, что соглашение с Nestle позволит попробовать их кофе миллионам людей по всему миру.

Компания Nestle заключила со Starbucks соглашение, согласно которому она сможет продавать продукцию Starbucks за пределами кофеен сети в разных странах мира. Читайте такжеКличко: Starbucks однозначно придет в Киев Это право обошлось Nestle в $7,15 млрд., говорится в официальном заявлении компании. Исполнительный директор Nestle Марк Шнайдер рассчитывает на рост числа потенциальных потребителей благодаря продаже продукции Starbucks, Nescafe и Nespresso. Исполнительный директор Starbucks Кевин Джонсон надеется, что соглашение с Nestle позволит попробовать кофе Starbucks миллионам людей по всему миру. Nestle - швейцарская транснациональная корпорация, крупнейший в мире производитель продуктов питания. Starbucks — крупнейшая в мире сеть кофеен, основанная в 1971 году в США.

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