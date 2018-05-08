Владелец УНЛ Фогго: «Я не знаком ни с Третьяковым, ни с Загорием, ни с Ложкиным»

Британский бизнесмен, владелец «Украинской национальной лотереи» Майкл Джон Фогго опроверг информацию, распостраняемую в украинских СМИ, по поводу того, что бенефициарами УНЛ являются народные депутаты Александр Третьяков, Глеб Загорий, а также бизнесмен Борис Ложкин.

Об этом он заявил в интервью «УНИАН».

«Я с этими людьми абсолютно не знаком. Конечно, я читал о том, что пишут украинские СМИ. Однако, вообще не понимаю, как подобное можно писать. Я в принципе не могу быть связан с политикой в ​​Украине. Это довольно обескураживающая и неприятная ситуация», - отметил он.

По словам Фогго, юристы компании сейчас проводят юридическую работу по ложным публикациям в СМИ.

«Некоторые из них были посвящены тому, что УНЛ якобы подвергалась рейдерскому захвату. Перед покупкой компании я через своих адвокатов проверил эти сведения, и они оказались неправдой. УНЛ – абсолютно чистый и легальный бизнес, в иных случаях я просто отказываюсь от сделок, поскольку это огромный риск», - подчеркнул британский бизнесмен.

Также Фогго категорически опроверг информацию некоторых СМИ о том, что депутат Александр Третьяков имеет опцион на право покупки доли в УНЛ.

«Я уже упомянул, что не знаю и никогда не знал такого человека. Касательно какого-либо опциона на покупку доли в УНЛ, это тоже какая-то невероятная выдумка. Перед покупкой компании я заказывал аудит, как финансовый, так и юридический. Опытные юристы и финансисты изучили корпоративную историю и документы, возможные права третьих лиц или другие ограничения на переход собственности на компанию. Никаких опционов или других прав третьих лиц на долю в компании просто не существует и не может существовать. Никто с таким запросом ко мне или к предыдущим собственникам никогда не обращался», - заявил он.