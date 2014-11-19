Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что Запад смирился с аннексией Крыма

На вопрос «Запад смирится с тем, что Крым останется российским» он ответил: «Я думаю, да. По-моему, он уже смирился».

Горбачев сказал, что он не защищает в этом вопросе Кремль и Путина, он защищает «истину».

Читайте такжеРоссия в Крыму нарушает обязательства оккупационной власти - Human Rights Watch«Я защищаю истину. А истина в этом случае состоит в том, что от России нельзя отрывать Крым. Это ее детище. Мы же не воссоздаем СССР. Не удастся. Да и не надо», – сказал Горбачев.

Он также считает, что компромисс в украинском вопросе между Западом и Москвой еще не найден. "Его еще нет, но он возможен вполне. Я думаю, проиграют и Россия, и вся Европа, если этого не получится. Тогда ответственность падет на нынешних правителей", - отметил Горбачев.

Ранее Михаил Горбачев уже высказывал в СМИ свое одобрение аннексии Крыма, отметив, что в 1954 году, когда ему было 23 года, он был «решительно против» передачи Крыма в состав Украины. Он также заявлял, что ошибка была допущена при распаде СССР, именно тогда следовало раз и навсегда решить судьбу Крыма.

Читайте такжеПутин сравнил аннексированный Крым с Косово16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали голосование и считают, что Крым Россия аннексировала.