Российский олигарх Дерипаска из-за санкций США вернул арендованные самолеты

Возврат самолетов указывает на то, как сильно санкции ударили по бизнес-империи Дерипаски.

Российский алюминиевый магнат Олег Дерипаска вернул три арендованных им частных самолета, поскольку больше не может ими пользоваться из-за санкций США, введенных против него в апреле.

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Об этом сообщила в четверг фирма, нанятая владельцами воздушных судов для их продажи, передает Рейтер.

Лайнеры представительского класса Gulfstream пользуются популярностью среди богатых и успешных бизнесменов из-за большой дальности полета и роскошного салона. Теперь самолеты выставлены на продажу, начальная цена двух из них составляет $29,95 миллиона за каждый.

Возврат самолетов указывает на то, как сильно санкции ударили по бизнес-империи Дерипаски, оказав влияние не только на входящий в нее Русал, чьи продажи и цепочки поставок серьезно пострадали из-за действий США.

Алиреза Иттихадьех, директор компании Freestream, специализирующейся на приобретении и продаже воздушных судов, которая выставила на продажу три самолета, использовавшихся Дерипаской, сообщил, что они принадлежали Credit Suisse и Raiffeisen. По его словам, затем контролируемые Дерипаской фирмы взяли лайнеры в аренду через частную компанию.

“Кто использовал их? Высшее руководство. Включая самого Дерипаску”, - сказал Иттихадьех Рейтер по телефону.

“Он под санкциями, его компании под санкциями, ему придется вернуть самолеты. Ему придется досрочно расторгнуть договор аренды в рамках санкций”, - добавил он, не уточнив, какие именно санкционные требования действуют в этом случае.

Представитель Русала сказал, что компания отказывается от комментариев.

Представитель Credit Suisse в Швейцарии отказался комментировать вопрос о самолетах, но сказал: “Credit Suisse работает с международными регулирующими органами везде, где ведет бизнес, чтобы обеспечить соблюдение санкций. Это включает соблюдение последних санкций, касающихся России.

Представитель Raiffeisen сообщила, что не может ответить на вопросы Рейтер, поскольку в четверг в Австрии праздничный день. Она добавила, что не может давать комментарии о потенциальных клиентах из-за закона о банковской тайне.

Вашингтон 6 апреля объявил о введении санкций против целого ряда российских компаний и их владельцев, включая Дерипаску.

Лицам, попавшим в черный список, запрещен въезд в США, а американским фирмам и гражданам - любые сделки с ними и принадлежащими им компаниями.

Компании, базирующиеся за пределами США, также могут быть наказаны Вашингтоном, если США посчитают, что эти фирмы заключают крупные сделки с попавшими под санкции организациями. Источники в банковской отрасли сказали, что европейские банки из-за этого боятся заниматься сделками с участием Дерипаски или связанных с ним фирм.