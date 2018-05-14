Кремль подкинул денег попавшему под санкции США олигарху Вексельбергу

Об этом сообщил и. о. главы Минфина РФ, отказавшись называть сумму помощи.

Власти РФ оказали поддержку бизнес-структурам Виктора Вексельберга, которые попали под новые санкции США.

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Об этом сообщил и.о. главы Минфина Антон Силуанов, передает Прайм.

Рассказать подробности Силуанов отказался.

"Вексельбергу поддержка уже была оказана... По сумме мне не хотелось бы говорить... Уже оказана поддержка, на прошлой неделе, неделю назад", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высших должностных лиц.

В частности, под санкции попали олигарх Олег Дерипаска, председатель совета директоров ОАО «Эн Пи Ви Инжиниринг» Игорь Ротенберг, олигарх Виктор Вексельберг, председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков, начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ Олег Говорун, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, председатель комитета Совета федерации РФ Константин Косачев, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Также под санкции попали российская государственная компания «Рособоронэкспорт», банк «Российская финансовая корпорация», холдинг «Российские машины», группа компаний «Ренова» и российская алюминиевая компания «Русал».

Введение новых санкций США против семи российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, спровоцировало резкое падение рубля и стоимости акций этих компаний.

В частности, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), только 9 апреля российские олигархи потеряли более 15 млрд долл.