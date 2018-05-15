США пересмотрят санкции, из-за которых китайская ZTE приостановила выпуск смартфонов

Глава минторга США рассчитывает на "честное соглашение" с Китаєм в ситуации вокруг ZTE.

Министр торговли США Уилбур Росс рассчитывает на заключение "честного соглашения" с Китаем по деятельности китайской телекоммуникационной компании ZTE.

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"Недавние правоприменительные действия министерства торговли против ZTE, второго по величине производителя телекоммуникационного оборудования в Китае, по сути, заставили их прекратить свою деятельность. Президент Трамп вчера написал в Twitter, что мы рассмотрим это решение, но оно демонстрирует зависимость Китая от технологий США", - рассказал Росс, выступая в понедельник в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, передает Прайм.

"Учитывая все эти факторы, я надеюсь, что мы сможем заключить справедливую сделку. Но если этого не произойдет, торговля "око за око" не станет для США экономической угрозой для жизни", - добавил министр.

Напомним, власти США запретили американским компаниям продавать китайской ZTE Corporation телекоммуникационное оборудование в связи с подозрением, что ZTE нелегально поставляет его в Иран и КНДР. Китайская компания назвала это решение несправедливым и обещала всеми юридическими методами отстаивать свои законные права.

Ранее Трамп написал в Twitter, что он работает с председателем КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений с ZTE, который заявил о сворачивании значительной части своего бизнеса после запрета в апреле со стороны США торговать с американскими поставщиками.

Китай в понедельник высоко оценил заявление, сделанное Трампом относительно ZTE. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства КНР Лу Кана, китайская сторона находится в тесном контакте с американцами по конкретным деталям.

В свою очередь заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах на брифинге в понедельник подтвердил, что Трамп поручил Россу изучить ситуацию вокруг ZTE "в соответствии с применяемыми законами и правилами".