Парламент Франции принял закон о защите личных данных граждан

Он устанавливает контроль над интернет-компаниями, которые имеют доступ к персональным данным граждан, и делает их ответственными за утечки информации.

Национальное собрание Франции в окончательном чтении приняло законопроект о защите личных данных граждан.

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Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на BFM TV.

Закон подразумевает перенос положений Общего регламента по защите данных жителей Европейского Союза в национальное законодательство. Он устанавливает контроль над интернет-компаниями, которые имеют доступ к персональным данным граждан, и делает их ответственными за утечки информации. В случае незаконного использования или хищения данных компании могут заплатить штраф в €20 млн или в размере 4% от объема их оборотного капитала.

Депутаты Нацсобрания Франции также добавили в законопроект положения, запрещающие Google и Apple заранее устанавливать на компьютерах и смартфонах их браузеры и поисковые системы. Кроме того, закон позволяет неправительственным организациям подавать коллективные иски против компаний-нарушительниц. Их можно будет подавать с 25 мая, когда вступит в силу Общий регламент по защите данных граждан ЕС.