Нидерланды откажутся от российского антивируса «Касперского»

Власти страны заявили, что это решение было принято из-за того, что у правительства России есть "киберпрограмма, которая нацелена, среди прочих, на Нидерланды и их интересы".

Правительство Нидерландов решило перестать использовать антивирусное программное обеспечение "Лаборатории Касперского" в качестве "меры предосторожности".

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо главы Минюста к парламенту.

По данным агентства, министр юстиции и безопасности Фердинанд Грапперхаус заявил в письме парламенту, что это решение было принято из-за того, что у правительства России есть "киберпрограмма, которая нацелена, среди прочих, на Нидерланды и их интересы".

"Правительство (Нидерландов - ред.) провело независимый обзор и анализ и приняло взвешенное решение на этой основе. Хотя нет никаких конкретных случаев ненадлежащего использования в Нидерландах, его нельзя исключать", - - заявил Грапперхаус.

Министр отметил, что правительство может пересмотреть решение, если "обстоятельства дадут основание" этому. Также Грапперхаус рекомендовал отказаться от использования антивируса компаниям, действующим в сфере охраны.

Напомним, Госучреждениям США еще в сентябре 2017 года предписали избавиться от продукции «Лаборатории Касперского». В октябре Facebook также исключил «Лабораторию Касперского» из списка антивирусных программ, предлагаемых пользователям.