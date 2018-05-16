Минэкономразвития подвело итоги десятилетнего членства Украины в ВТО

Украина стала 152-м членом ВТО 16 мая 2008 года.

Присоединение Украины к Всемирной торговой организации стало важным фактором обеспечения дальнейшего развития государства и дало толчок для структурных изменений в экономике страны, в частности, путем адаптации ее законодательства к мировым правилам.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины в связи с десятилетием полноправного членства Украины во ВТО.

«Сегодня, 16 мая, исполняется 10 лет с момента обретения Украиной полноправного членства во Всемирной торговой организации. Это стало возможным благодаря более чем 14-летней упорной и нелегкой работе большой команды переговорщиков», - говорится в сообщении.

Министерство отметило, что присоединение к соглашениям ВТО расширило возможности развития бизнеса и создало для него ряд преимуществ. Среди них: улучшение регуляторной среды, упрощение внешнеэкономических торговых процедур, доступа к иностранным рынкам товаров и услуг, удешевление импортируемого сырья и промежуточной продукции, используемой для собственного производства.

"К Украине восстановлено доверие как к надежному и предсказуемому торговому партнеру в ВТО. Мы научились правильно использовать инструменты и возможности этой организации, чтобы они работали для бизнеса. Это решения споров, оптимизация доступа к рынкам стран, вступающим в ВТО, устранение барьеров на внешних рынках, участие в глобальных торговых переговорах для формирования качественно новых параметров мировой торговли ", - отметила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская.

По ее словам, важно то, что Украина имеет активную позицию в ВТО, что способствует росту нашего экспорта на внешние рынки.

Министерство отметило, что членство в ВТО позволило начать переговоры по заключению соглашений о свободной торговле с ЕС, Канадой, Турцией и Израилем.

Среди главных достижений последних лет во Всемирной торговой организации Минэкономразвития назвало ратификацию Украиной ряда новых соглашений, прежде всего - Соглашения об упрощении процедур торговли, и присоединения к Соглашению о государственных закупках. Совместно с членами ВТО было принято важное решение по экспортной конкуренции, которым предусмотрена отмена экспортных субсидий в сельском хозяйстве. Это обеспечивает экспортерам Украины равные условия конкуренции с другими мировыми экспортерами сельскохозяйственной продукции.

Справка УНИАН. Всемирная торговая организация является единственной глобальной международной организацией, которая занимается вопросами правил торговли между странами. Задачей организации является обеспечение максимальной легкости, предсказуемости и открытости международной торговли. Украина стала 152-м членом ВТО 16 мая 2008 года.