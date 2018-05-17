Российский бизнес выступил против «защиты себя» от санкций США

Из-за критики бизнеса Госдума решила отложить на более поздний срок второе чтение поправок в Уголовный кодекс России о наказании за исполнение западных санкций.

Госдума РФ решила отложить на более поздний срок второе чтение поправок в Уголовный кодекс России о наказании за исполнение западных санкций.

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Накануне их жестко раскритиковал крупный бизнес, но поправки все равно включили в повестку заседания 17 мая, сообщает Русская служба Би-би-си.

С просьбой перенести рассмотрение законопроекта о внесении в УК статьи об ответственности как за соблюдение санкций, так и за действия, способствующие их принятию, к депутатам обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин - автор самой идеи лишать свободы на срок до четырех лет (или штрафовать на 600 тысяч рублей) тех, кто выполняет санкции США и их союзников. Кроме него под законопроектом подписалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и лидеры четырех думских фракций. Однако проект поправок в УК вызвал резкую критику, к которой накануне присоединился Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Володин сослался именно на РСПП и рассказал о "большом количестве обращений" с просьбой "провести дополнительные консультации". Он сказал, что перед вторым чтением можно провести совет законодателей и пригласить на него представителей как бизнеса, так и гражданского общества.

Первое чтение поправок в УК состоялось два дня назад, 15 мая. Тогда же был принят законопроект о контрсанкциях, который вызвал не меньше критики, в том числе за предложение запретить ввоз американских лекарств. После критики депутаты решили убрать из законопроекта названия конкретных товаров и услуг, которые будет иметь право запретить правительство по решению президента.

Накануне второго чтения сложилась довольно необычная ситуация: крупный бизнес выступил против защиты себя же от санкций с помощью Уголовного кодекса. Причем среди противников введения наказания сроком до четырех лет оказались даже те, кто попал под санкции.

В среду РСПП заявил о "категорической недопустимости принятия" поправок в УК, которые обсуждались на бюро правления союза. "Этот закон необходимо или отложить, или поработать над ним еще. И я, и товарищ (Виктор – ред.) Вексельберг, который под санкциями, единогласно голосовали за это", - сказал глава ВТБ Андрей Костин. Сам владелец группы "Ренова" и попавший вместе с ним в апреле под санкции США миллиардер Олег Дерипаска это не комментировали.

"Мы считаем, что это несет ущерб российской экономике, в том числе и по работе с иностранными компаниями и предприятиями, да и с российскими", - пояснил Костин.

Уголовное наказание - чрезмерная мера, нельзя привлекать к ответственности бизнесменов, в том числе иностранных, для которых выполнение санкций является обязанностью, ведь в случае невыполнения они сами рискуют попасть под санкции, говорилось в заявлении РСПП.

Если законопроект с поправками в УК будет принят, то появятся "дополнительные условия для административного давления на бизнес", предупредило руководство РСПП.