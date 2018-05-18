Ужесточение санкций США приведет к рецессии в России - Morgan Stanley

Это уже третий инвестбанк, который за последнюю неделю ухудшил страновой экономический прогноз из-за ограничительных мер Вашингтона.

Ужесточение санкций США против российских системообразующих госкомпаний спровоцирует спад, в результате которого ВВП страны сожмется на 0,5% в 2018 году.

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Об этом предупредил Morgan Stanley в своем полугодовом прогнозе по странам CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка), сообщает РБК.

Негативный эффект от новых ограничительных мер не сможет нивелировать даже рост цен на нефть до $70 за баррель, уверены аналитики.

«Учитывая более высокую неопределенность в отношении прогноза по санкциям, мы видим более негативный «медвежий» сценарий с сокращением (ВВП – ред.) на 0,5% (в годовом выражении) в случае внесения некоторых российских системообразующих ​госкомпаний в список SDN (санкционный список – ред.)», — говорится в обзоре. Аналитики не уточнили, о каких конкретно компаниях может идти речь.

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Хотя сценарий расширения санкций у Morgan Stanley не является основным, аналитики стали пессимистичнее и в своем базовом прогнозе по экономике России на 2018 год. Банк ухудшил ожидания по росту ВВП с 2,3 до 1,8%, став третьим инвестбанком, который принял такое решение за неделю, объяснив его американскими санкциями, расширенными в начале апреля. Аналитики ждут, что ограничения негативно скажутся на ожиданиях бизнеса, вызовут сокращение инвестиций в частный сектор и увеличат премию за риск, что взвинтит стоимость кредитов. Прогноз по инвестициям в основной капитал уменьшен с 3,9 до 3,4%.

Пересмотру прогноза способствуют еще несколько факторов помимо санкций, пишет Morgan Stanley. В частности, бюджетное правило (механизм по закупке валюты на сверхдоходы от нефти дороже $40 за баррель) сдерживает положительное влияние дорогой нефти на экономику. Еще одна причина — ситуация с предвыборным повышением зарплат бюджетников, которое привело не к росту продаж внутри страны, а к увеличению онлайн-покупок за рубежом. Кроме того, россияне предпочли направить эти средства на выплату долгов.

В своем оптимистичном варианте прогноза Morgan Stanley предсказывает рост ВВП более чем на 3%. Этому могут способствовать умеренная геополитическая напряженность и проведение реформ. Рост в таком случае разгонят инвестиции в частный сектор и увеличение производительности труда, отмечают эксперты.

Ранее Goldman Sachs (GS) снизил свою оценку роста российского ВВП на этот год с 3,3 до 2%; в среду, 16 мая, Citi ухудшил ее с 2,3 до 2%.