Гройсман призвал службу занятости бороться с трудовой миграцией

Премьер считает возможным за несколько лет остановить трудовую миграцию из Украины.

Работа служб занятости в Украине должна быть переориентирована на системную борьбу с трудовой миграцией и на поддержку создания новых рабочих мест.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, выступая в Верховной Раде.

"Наша задача сегодня - переориентировать работу служб занятости на удержание безработных, на поддержку создания новых рабочих мест, на мотивацию создания рабочих мест и повышения заработных плат. Это важный вопрос именно оплаты труда украинцев, и как только мы сможем, наша экономика позволит обеспечить соответствующий рост, который будет сопоставим с тем, что они получают заграницей - люди начнут возвращаться", - сказал премьер.

При этом он отметил, что уже есть много предприятий в Украине, которые предлагают рыночную заработную плату.

"Проблема действительно есть, и она является сложной для страны. Вы знаете, она очень инерционна и не вчера создана, вы представьте сколько волн у нас было трудовой миграции? Вспомните – Италия, Испания, Польша. Очень много людей выезжали искать лучшей судьбы, и, в то же время, те, кто был ответственен за экономику страны, не обращали на это внимания - едут и пусть едут", - сказал Гройсман.

"Наша задача сегодня - найти решение этой проблемы. И я думаю, что сразу ее решить невозможно, но в среднесрочной перспективе это возможно. Главное, чтобы экономика росла", - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Гройсман считает возможным за несколько лет остановить трудовую миграцию из Украины.

По словам Гройсмана, основной задачей правительства в борьбе с трудовой миграцией является повышение зарплат и качества рабочих мест.

По данным Госстата, средняя заработная плата в Украине в марте текущего года выросла по сравнению с февралем на 5,9% - до 8382 гривни, что в 2,3 раза выше утвержденной на текущий год минимальной зарплаты. В годовом выражении (март-2018 к марту-2017) рост составил 9,5%.

С 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 гривень с 3200 гривень. Правительство намерено рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4200 гривень уже во втором квартале текущего года в случае достижения необходимого для этого экономического роста.