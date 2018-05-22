В США посвятили монету будущей встрече Трампа с лидером КНДР

Правительство США выпустило официальную памятную монету к саммиту президента Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, который еще не состоялся.

Американская администрация выпустила памятный знак в виде монеты без номинала по случаю запланированной на 12 июня встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

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Об этом сообщает Новое время.

"Правительство США выпустило официальную памятную монету к саммиту президента Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, который еще не состоялся", - сообщает издание.

На монете с одной стороны содержится изображение профилей президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Дизайн – это часть проблемы. Официальная американская монета изображает Ким Чен Ына как "верховного лидера", в то время как его режим прямо сейчас удерживает по меньшей мере 120 тысяч людей в концлагерях и среди политически заключенных", - отмечается в публикации.

Монета также изображает Трампа и Кима, "которые смотрят друг на друга, словно они равноправные – именно такого статуса хочет достичь режим в Пхеньяне на саммите".

"Но главный вопрос к выпуску памятного знака заключается в том, что саммит еще не состоялся", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, встреча лидеров в последнее время ставится под сомнение северокорейской стороной, и кроме того ряд экспертов считают, что КНДР не пойдет на все уступки, которых хотят Соединенные Штаты.

Как сообщал УНИАН, Северная Корея отменила переговоры высокого уровня с южной стороной, назначенные на 16 мая, из-за военных маневров США и Южной Кореи. Позже руководство КНДР заявило, что встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа может не состояться.