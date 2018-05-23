Мировой лидер сантехнического оборудования Grohe AG открыл новый офис в Киеве

Немецкий бренд Grohe AG, являющийся мировым лидером по производству сантехнического оборудования, официально открыл новый офис в Киеве.

Как отметил коммерческий директор компании Йонас Бренвальд, это является подтверждением серьезности намерения развивать бизнес в Украине, несмотря на сложную политическую и экономическую ситуацию в стране.

«Открытие офиса - это сигнал всему бизнес-сообществу, что Grohe очень серьезно воспринимает Украину и видит в ней стратегический потенциал. Мы рассматриваем тяжелые времена в качестве возможностей и планируем активно развиваться, несмотря на кризисы. У нас фантастическая команда, которая работает в Украине, потому мы планируем и дальше расширять свое присутствие», - сказал он.

Во время презентации г-н Бренвальд обратил внимание на то, что компания является лидером в 150 странах, а её доля мирового рынка составляет около 6%. По его словам, Grohe AG по итогам 2016 года доходы получил 1,4 млрд евро от реализации продукции, причем ожидается, что результаты от деятельности в 2017 году превысят эту цифру.

Йонас Бренвальд обратил внимание, что достичь таких результатов Grohe AG помогла философия компании.

«Если мы что-то делаем, то мы это делаем очень качественно или не делаем вообще. Наше кредо – быть лучшими в качестве продукции. Мы не допускаем мысли, что можно сделать по-другому», - сказал он.

Благодаря такой позиции, бренд Grohe AG на сегодня пользуется наибольшим доверием у потребителей. Кроме того, журнал бизнес-журнал Fortune включил компанию в число пятидесяти, которые изменили мир, а дизайнерские решения Grohe AG получили более 300 наград.

Господин Бренвальд напомнил, что с 2014 года компания входит в состав японской корпорации LIXIL Group, что дало дополнительные возможности для развития.

«Мы получили две мощные струи. Первая – это японские технологии, которые передают нам в рамках глобальной компании, вторая – европейский дизайн и европейская инженерия. В итоге, получается потрясающий продукт, который выходит на рынок», - сказал он.

Справка УНИАН. Grohe AG — производитель санитарно-технической арматуры, смесителей и аксессуаров. Компания была основана в 1936 году Фридрихом Гроэ. Имеет представительства в 150 странах мира. У компании несколько производственных площадок, две из которых находятся за рубежом (в Португалии и Таиланде).

С 2014 Grohe AG входит в состав корпорации LIXIL Group, которая является мировым лидером в сфере жилищно-строительной отрасли.