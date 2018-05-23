Глава Минфина обратился к Гройсману с претензией о неназначении своего заместителя в течение двух лет

По словам министра, претендующая на эту должность Яна Бугримова прошла три специальных проверки и до сих пор не была назначена.

Министр финансов Александр Данилюк обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с претензией о неназначении своим заместителем Яны Бугримовой уже в течение двух лет.

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Об этом глава Минфина заявил на заседании правительства в среду.

«Владимир Борисович, к сожалению, я не видел в кадровых вопросах назначения заместителем министра финансов Яны Бугримовой. Соответствующее внесение делалось уже четыре раза. Человек три раза прошел спецпроверку. Назначение происходит уже два года. Я считаю это непониманием важности сферы, чем занимается Минфин, особенно сейчас... (на этом трансляция заседания в пресс-центре Кабинета министров для журналистов прервалась - УНИАН)», - сказал Данилюк.

Как сообщал УНИАН, Яна Бугримова на данный момент является советником министра финансов и отвечает за реформу Государственной фискальной службы.