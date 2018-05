Аналитиков «Сбербанка» уволили за отчет с критикой «Газпрома»

Вслед за автором критических отчетов о «Роснефти» и «Газпроме» Александром Фэком Sberbank CIB покидает и начальник его аналитического подразделения Александр Кудрин.

Начальник аналитического подразделения Sberbank CIB Александр Кудрин уходит в отставку. ​В пресс-службе «Сбербанка» пояснили, что уход руководителя Sberbank Investment Research Кудрина планируется по соглашению сторон.

В возглавляемом Кудриным подразделении Sberbank CIB работал Александр Фэк — автор критических отчетов о «Роснефти» и «Газпроме». В майском докладе, где он был одним из авторов, высказывалось утверждение, что компания работает в интересах своих подрядчиков, а не акционеров. Фэк был уволен из Sberbank CIB накануне, 22 мая, передает РБК.

Старший вице-президент Сбербанка и руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев работу Фэка назвал «непрофессиональным отчетом, выполненным с явными нарушениями не только внутренних нормативных документов нашей компании, но и с нарушением этических норм». «В нашей компании существуют жесткие процедуры комплаенса, и каждый сотрудник обязан соблюдать их», — говорил он. Сам аналитик рассказывал, что инициатива отчета о «Газпроме» исходила лично от него.

В майском отчете Sberbank CIB, авторами которого являются Фэк и Анна Котельникова, главными бенефициарами проектов «Газпрома» по строительству газопроводов («Сила Сибири», «Северный поток-2», «Турецкий поток») названы подрядчики — «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье).​

Осенью Фэк и его соавторы Котельникова и Валерий Нестеров составили отчет с критикой «Роснефти», который назывался Rosneft: We Need to Talk About Igor («Роснефть»: надо поговорить об Игоре»). В нем критиковалось то, что «Роснефть» вопреки ожиданиям инвесторов не снизила долг, а направила $22 млрд «на приобретения без четкой сфокусированности». В докладе лично критиковался глава «Роснефти» Игорь Сечин. После выхода этого доклада Sberbank CIB извинился перед «Роснефтью» и внес корректировки в доклад.